متابـــــعة مباراة برشلونة وريال بيتيس اليوم خــلال تردد قناة بي ان سبورت barcelona vs real betis.. ماتش برشلونة اليــوم

مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس اليوم، 7 ديسمبر 2024، تعد مواجهة مثيرة ضمن منافسات الدوري الإسباني، حيث يتصدر البارسا الترتيب برصيد 37 نقطة، يسعى لاستمرار تألقه ومواصلة الابتعاد عن منافسيه في السباق على اللقب، بينما يتواجد ريال بيتيس في المركز الحادي عشر برصيد 20 نقطة، ويطمح لتحسين مركزه ومواصلة التقدم في البطولة.، المباراة ستقام على ملعب “بينيتو فيامارين” في إشبيلية.

مباراة برشلونة وريال بيتيس

يحتل برشلونة المركز الأول في جدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة، بينما يتواجد ريال بيتيس في المركز الحادي عشر برصيد 20 نقطة، وتأتي هذه المباراة في وقت مهم للفريقين حيث يسعى برشلونة لمواصلة تصدره للبطولة، بينما يطمح ريال بيتيس لتحسين مركزه في الترتيب.

مباراة برشلونة وريال بيتيس اليوم 7 ديسمبر 2024، ستقام في ملعب “بينيتو فيامارين” في إشبيلية المباراة هي جزء من منافسات الدوري الإسباني “لا ليغا” في جولته الـ16 تنطلق المباراة في الساعة:

5:15 مساء بتوقيت مصر

و4:15 مساء بتوقيت إسبانيا،

الساعة 6:15 مساء

بتوقيت السعودية

و7:15 مساءًبتوقيت الإمارات

الجزائر، المغرب، تونس: ستنطلق المباراة في الساعة 5:15 م

ماتش برشلونة اليوم

يستعد فريق برشلونة لملاقاة ريال بيتيس في إطار منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الإسباني،حيث نجد في تشكيل البارسا اليوم ليفاندوقسكي في التشكيل الاساسي والذي جاء كالتالي:

المركز اللاعب حراسة المرمى بينيا الدفاع كوندي، كوبارسي، إينيجو مارتينيز، بالدي الوسط بيدري، كاسادو، داني أولمو الهجوم لامين يامال، رافينها، روبرت ليفاندوفسكي

مباراة barcelona vs real betis

سيتم بثها مباشرة عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 3. كما سيتولى المعلق خليل البلوشي مهمة التعليق على المباراة التي تشهد منافسة قوية ضمن منافسات الدوري الإسباني، لتتمكن من مشاهدة مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 3، إليك تردد القناة على الأقمار الصناعية المختلفة:

نايل سات:

التردد: 11054

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 2/3

عرب سات:

التردد: 12379

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 3/4

هوت بيرد: