هتقدم ايه تاني غير إضافة المواليد على التموين؟ .. خدمات منصة حكايتنا الجديدة 2025خدمات منصة حكايتنا الجديدة

قامت الحكومة المصرية بإطلاق منصة جديدة تسمى منصة “حكايتنا” وهذه خدمة من ضمن الخدمات التي تسعى الدولة دائما في تقديمها للمواطنين من أجل توفير حياة كريمة لهم ولأسرهم، وهذه المنصة يمكنك من خلالها إضافة مواليد جدد إلى البطاقات التموينية لكي يحصلوا على الدعم الذي تقدمه الدولة لجميع المواطنين، كما قام نائب وزير الاتصالات بالإعلان من خلال مؤتمر الوطن الرقمي عن أن هذه الخدمات تكون مجانية بالكامل ولا يتم دفع أي رسوم لها، وخلال مقالنا هذا سنوضح لكم كافة التفاصيل التي تحتاجونها.

خدمات منصة حكايتنا الجديدة

كما ذكرنا أن هذه المنصة يمكن من خلالها القيام بالعديد من الخدمات والتي من أهم هذه الخدمات هي خدمة إضافة مواليد جدد إلى بطاقة التموين بكل سهولة وانت في مكانك إلكترونيا، كما أن هذه المنصة تحتوي على محتوى تدريبي يتم نشره للمواطنين للعلم والثقافة، وذلك عن طريقة الانفوجراف ولقطات فيديو تنشر بطريقة تعريفية للأسر بالقرب التابعة لحياة كريمة، وتم تفعيل الشات في هذه المنصة واستخدام خدمة عرض منتجات للبيع، وتم من عمليات الدفع والشراء عليها بنسبة 90%.

منصة حكايتنا الجديدة 2025

منصة حكايتنا الجديدة هي منصة أطلقت من قبل الحكومة المصرية لتقديم خدمات إلكترونية للمواطنين وتوفير الوقت والمجهود عليهم في الذهاب إلى المقرات الرئيسية لإنهاء كل ما يحتاجونه، ومن الخدمات التي تقدمها المنصة ما يلي: