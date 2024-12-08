ما هو سعر هاتف تسلا Tesla model pi 2025 الجديد .. أعلى من الايفون والسامسونج

يتزايد معدل البحث بشكل مكثف من قبل العديد من الأشخاص عبر محركات البحث عن سعر ومواصفات هاتف تسلا الجديد، وذلك بعد إعلان الرئيس التنفيذي لشركة تسلا عن إصدار هاتف تسلا الجديد الذي يأتي بالكثير من المواصفات المميزة، حيث إنه يتفوق بشكل كبير على هاتف آيفون، لذلك يرغب الجميع في معرفة سعر ومواصفات الإصدار الخاص به في كافة الأسواق العربية، لذلك سوف نحرص على توضيح التفاصيل الخاصة في مقالنا بكل دقة.

سعر هاتف تسلا Tesla model pi

نظراً للبحث المستمر من قبل العديد من الأشخاص عن سعر هاتف تسلا الجديد 2024، فإنه يتمثل فيما يلي:

يتراوح السعر الخاص للهاتف في الولايات المتحدة الأمريكية بين 999 دولارا أمريكيا و1299 دولارا أمريكيا.

يأتي سعر الهاتف في مصر ما بين 49,600 جنيه و64,500 جنيه مصري.

يتمثل سعر هاتف تسلا الجديد 2024 في المملكة العربية السعودية بين 4000 ريال و5000 ريال سعودي.

يأتي السعر الخاص لهاتف تسلا 2024 في الإمارات بين 3700 درهم و18,000 درهم.

مواصفات هاتف تسلا الجديد 2024

يأتي هاتف تسلا بالعديد من المواصفات المميزة التي تجعله دائما فريدا، وتتمثل فيما يلي: