«وصـل كـام دلوقـت» تحديث سعر الدولار اليوم في البنك الاهلي وبنك مصر.. هل سيواصل الارتفاع!

يريد عدد كبير من المستثمرين معرفة متوسط أسعار صرف الدولار الأمريكي في البنوك المصرية ليوم 7 ديسمبر 2024، حيث يتم تحديثه دوريا مما يساعد الأفراد والشركات في متابعة التغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية، ولقد شهدت أسعار الدولار تقلبات ملحوظة منذ بداية عام 2024، وهذا ما يؤثر على التعاملات اليومية والخطط الاقتصادية، ولمعرفة المزيد من التفاصيل حول يعر الدولار اليوم في البنوك، تابعوا معنا هذا المقال.

سعر الدولار اليوم

زيادة سعر الدولار مقابل الجنيه أدت إلى ارتفاع الطلب عليه من مصادر متنوعة، وذلك بسبب اعتماد مصر على آلية مرونة سعر الصرف وتزايد احتياجاتها من العملة الأجنبية، وقد جاء سعر الدولار اليوم في البنوك على النحو التالي:

البنك الأهلي المصرى سجل 49.93 جنيه للشراء، و50.03 جنيه للبيع، بزيادة 17 قرشا للشراء والبيع

بنك مصر سجل 49.93 جنيه للشراء ، و50.03 جنيه للبيع، بزيادة 17 قرشا للشراء والبيع.

بينما سجل بنك قناة السويس 49.96 جنيه للشراء، و50.06 جنيه للبيع، بزيادة 16 قرشا للشراء والبيع.

أما بنك كريدي اجريكول فقد سجل 49.95 جنيه للشراء ، و50.05 جنيه للبيع، بزيادة 16 قرشا للشراء والبيع.

وجاء سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية بنحو 49.95 جنيه للشراء ، و50.05 جنيه للبيع، بزيادة 18 قرشا للشراء والبيع.

أما بنك القاهرة فقد جاء سعر الدولار بنحو 49.94 جنيه للشراء، و50.04 جنيه للبيع، بزيادة 16 قرشا للشراء والبيع.

وأخيرا جاء سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي بنحو 49.97 جنيه للشراء ، و50.06 جنيه للبيع، بزيادة 16 قرشا للشراء والبيع.

توقعات الخبراء بشأن سعر الدولار

يتوقع الخبراء أن يتراوح سعر الدولار بين 49.5 و50.5 جنيه في الفترة المقبلة، ما لم تحدث عوامل استثنائية تؤثر على السوق، ويرى الخبير الاقتصادي محمد عبد الرحيم أن استقرار الدولار ضمن هذا النطاق يعد خطوة إيجابية مقارنة بتعدد أسعار الصرف في الماضي، كما تواجه مصر التزامات مالية ضخمة، منها سداد 933 مليون دولار لصندوق النقد الدولي في النصف الثاني من ديسمبر 2024.