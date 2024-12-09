استعد الآن لموعد مباراة بطولة إفريقيا لكرة اليد للسيدات 2024 القادمة “قائمة المشاركين”

يتزايد البحث بشكل مكثف في ظل الفترات الزمنية الحالية عن بطولة أفريقيا لكرة اليد للسيدات، حيث يستعد منتخب مصر لكرة اليد للسيدات لمواجهة الفرق المناظرة في نصف نهائي بطولة أفريقيا لكرة اليد، حيث يأتي ذلك من الفترة 27 من شهر نوفمبر حتى اليوم الموافق السابع من شهر ديسمبر 2024، بالإضافة إلى أنه قد نجح المنتخب الوطني في التأهل والوصول إلى مونديال اليد ونصف نهائي بطولة أفريقيا، وسوف نقوم بتوضيح كافة التفاصيل في مقالنا بكل دقة.

بطولة إفريقيا لكرة اليد للسيدات

يسعى منتخب كرة اليد للسيدات المصرية بقيادة رامي عبد اللطيف للحصول على ميدالية الفوز والتأهل لبطولة العالم، حيث إنه قد تم تأهيل منتخب السيدات إلى دور الثمانية بشكل رسمي، وذلك بالفوز على كاب فيردي وفقاً للمواجهات الأخيرة بالدور الأول لكأس الأمم الإفريقية، بالإضافة إلى أنه تم النجاح وتحقيق الفوز في اللقاء الأول والثاني على الكونغو والجزائر بشكل متتالي، قبل الخسارة أمام فريق السنغال، وبعد ذلك الفوز على كينيا.

قائمة لاعبات فريق أفريقيا لكرة اليد للسيدات

تضم القائمة المختصة باللاعبات كل من نوران خالد ورانا راضي وتقى كمال ولوجي عبيد وأمينة هشام ومريم عمر وشهد حسام وفاطمة عرابي وليلى هيثم وروان سعيد ويارا هاني وسار الخولي وملك طلعت ومروة عيد ومنة السيد ومي جمعة وفرح الشاذلي.

بالإضافة إلى أن قائمة المنتخب المصري الوطني تضم كلا من عبده عبد الوهاب المختص بالإشراف العام على المنتخبات الوطنية ورامي عبد اللطيف المدير الفني بالإضافة إلى محمد عبد المنعم المدرب الخاص لحراسة المرمى.