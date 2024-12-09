هينزل يكسر الدنيا في الوطن العربي .. توقعات سعر هاتف هونر 300 الجديد 2025

قد أصدرت الجهات المسؤولة في شركة هونر هاتف هونر 300 وذلك في اليوم الموافق الثاني من شهر ديسمبر لعام 2024، حيث يوجد بالهاتف الكثير من المميزات والمواصفات الجيدة، ويعمل بشبكة الجيل الخامس، بالإضافة إلى أنه يأتي بكاميرتين خلفيتين بدقة 50 ميجابكسل و12 ميجابكسل، ويعد الهاتف كونه من إحدى الهواتف الخاصة بالفئة المتوسطة، ويمكن استخدامه وشرائه من قبل العديد من الأشخاص، لذلك سوف نحرص على توضيح المميزات والمواصفات التي يتمتع بها، بالإضافة إلى سعر الهاتف في مقالنا بالتفصيل.

سعر هاتف هونر 300

يتمثل السعر الخاص لهاتف هونر 300 على النحو التالي:

سعر هاتف هونر 300 بالنسبة لنسخة 512 جيجا بايت مع 12 جيجا رام هو 385 دولار أمريكي.

يأتي سعر هاتف هونر 300 بالنسبة لنسخة 256 جيجا بايت مع 8 جيجا رام هو 315 دولار أمريكي.

يأتي سعر هاتف هونر 300 بالنسبة لنسخة 512 جيجا بايت مع 16 جيجا رام هو 410 دولار أمريكي.

ما هي مميزات هاتف هونر 300

يأتي هاتف هونر 300 بمجموعة من المميزات التي تتمثل فيما يلي:

يأتي الهاتف بسماعات ستيريو ذات جودة عالية.

يحتوي الهاتف على مستشعر بصمة الإصبع الذي يكون أسفل الشاشة.

يأتي الهاتف بالعديد من الإصدارات المهمة.

يأتي الهاتف بمعالج قوي وجيد ومناسب للعديد من أنواع العمليات.

يحتوي على بصمة التعرف على الوجه.

محتويات علبة هاتف هونر 300 الجديد

تحتوي علبة محتويات الهاتف الخاصة بنوع هونر 300، ببعض الأساسيات والتي تشمل التالي: