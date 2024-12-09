عبر الموقع الرسمي للوكالة الوطنية ” تسجيل موعد منحة البطالة 2025″ .. سجل الآن

تعد منحة البطالة في الجزائر واحدة من المبادرات الحكومية التي تم إطلاقها بهدف دعم قطاع العاطلين عن العمل من أجل تخفيف الضغوطات الاقتصادية عن المواطنين الذين يواجهون صعوبات في سوق العمل، هذا في ظل الارتفاع الملحوظ في معدلات البطالة وما ينتج عنها من تأثيرات اجتماعية ونفسية على الأفراد.
تسجيل موعد منحة البطالة
يمكنك تسجيل موعد منحة البطالة باتباع مجموعة من التعليمات التالية:
- ادخل على موقع الوكالة الوطنية للتشغيل.
- قم بتسجيل الدخول إلى حسابك.
- اكبس على حدد خيار التسجيل في منحة البطالة.
- أضف المعلومات الشخصية المطلوبة بصورة كاملة ودقيقة.
- سوف يتم فحص البيانات المدخلة من قبل النظام.
- حدد موعد بعد قبول الطلب مع مستشار التوظيف لاستكمال الخطوات اللازمة.
- قم بتحميل المستندات اللازمة بدقة.
- قم بطباعة تعهد دقة البيانات، مع التوقيع عليه، وتسليمه أثناء المقابلة الشخصية مع مستشار التوظيف.
شروط التسجيل في منحة البطالة 2024
شروط التسجيل في منحة البطالة في الجزائر يلزم لإتمام التسجيل على المنحة استيفاء عدة متطلبات ومعايير، نوضحها فيما يلي:
- يلزم أن يتراوح عمر المتقدم ما بين 19 و 40 عام.
- ألا يكون المتقدم يلتحق بعمل تجاري أو يعمل لحسابه الخاص.
- يشترط أن يكون المتقدم عاطل عن العمل.
- ضرورة امتلاك طلب نشط ومسجل في وكالة التشغيل المحلية.
- غير مسموح لمن تلقى في السابق أي نوع من المساعدات الحكومية أو مزايا صندوق التقاعد الوطني.
- التقديم مقتصر على المواطنين الجزائريين.
- الإقامة بصورة دائمة على أراضي البلد شرط أساسي.