عبر الموقع الرسمي للوكالة الوطنية ” تسجيل موعد منحة البطالة 2025″ .. سجل الآن

تعد منحة البطالة في الجزائر واحدة من المبادرات الحكومية التي تم إطلاقها بهدف دعم قطاع العاطلين عن العمل من أجل تخفيف الضغوطات الاقتصادية عن المواطنين الذين يواجهون صعوبات في سوق العمل، هذا في ظل الارتفاع الملحوظ في معدلات البطالة وما ينتج عنها من تأثيرات اجتماعية ونفسية على الأفراد.

تسجيل موعد منحة البطالة

يمكنك تسجيل موعد منحة البطالة باتباع مجموعة من التعليمات التالية:

ادخل على موقع الوكالة الوطنية للتشغيل.

قم بتسجيل الدخول إلى حسابك.

اكبس على حدد خيار التسجيل في منحة البطالة.

أضف المعلومات الشخصية المطلوبة بصورة كاملة ودقيقة.

سوف يتم فحص البيانات المدخلة من قبل النظام.

حدد موعد بعد قبول الطلب مع مستشار التوظيف لاستكمال الخطوات اللازمة.

قم بتحميل المستندات اللازمة بدقة.

قم بطباعة تعهد دقة البيانات، مع التوقيع عليه، وتسليمه أثناء المقابلة الشخصية مع مستشار التوظيف.

شروط التسجيل في منحة البطالة 2024

شروط التسجيل في منحة البطالة في الجزائر يلزم لإتمام التسجيل على المنحة استيفاء عدة متطلبات ومعايير، نوضحها فيما يلي: