لجميع المقيمين .. مواعيد ويسترن يونيون في مصر على مدار الأسبوع 2024

ينتظر عدد كبير من الأشخاص معرفة مواعيد عمل ويسترن يونيون في مصر، حيث تعتبر من إحدى أكثر الشركات المتميزة في مجال تحويل الأموال، نظراً لأنها تساهم في توفير العديد من الخدمات الموثوقة والسريعة حول العالم، لذلك يتم البحث بشكل متزايد لمعرفة المواعيد الخاصة بعمل فروع ويسترن يونيون في مصر، لذلك سوف نقوم بتوضيح المواعيد الخاصة بالعمل، بالإضافة إلى الشروط المختصة باستلام الأموال والحصول عليها في مقالنا الجاري بالتفصيل والدقة.

مواعيد ويسترن يونيون في مصر

نظراً للبحث المستمر من قبل عدد كبير من الأشخاص بشأن معرفة مواعيد عمل ويسترن يونيون في مصر، فإن قائمة المواعيد تتمثل فيما يلي:

تعمل فروع ويسترن يونيون ابتداءً من الأحد حتى الخميس من الساعة 9:00 صباحاً حتى 5:00 مساءً لدى جميع البنوك.

يتم العمل في يوم الجمعة ابتداءً من الساعة 3:00 عصراً حتى 9:00 مساءً.

يتم العمل في يوم السبت ابتداءً من الساعة 11:00 صباحاً حتى 8:00 مساءً.

الشروط الخاصة لاستلام الأموال من ويسترن يونيون

وضعت الجهات المسؤولة في ويسترن يونيون عددًا من الضوابط والشروط التي يتم من خلالها الحصول على الحوالة، لذلك يلزم توافر الضوابط التي تتمثل فيما يلي: