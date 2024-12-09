قدم الآن في إعلان مسابقة التنمية المحلية .. ساعات فقط على غلق باب التسجيل

قامت الحكومة المصرية بتوفير الكثير من الفرص الخاصة للعمل لدى المواطنين، وأيضًا المواطنات الذين حصلوا على شهادة متوسطة وعالية فقد يتم التعيين من خلال إعلان مسابقة التنمية المحلية وسوف يتم إعلان مسابقة خاصة وزارة التنمية وهذا من أجل عدد من المسؤولين المتواجدة في الجهة المتعددة سوف نعرض لكم أدق التفاصيل.

إعلان مسابقة التنمية المحلية

قامت الوزيرة الخاصة بالنسبة المحلية بتوضيح مسابقة خاصة بالوزارة وتصل إلى 136 وظيفة من الوظائف القيادية التي تخص الإدارة المحلية من كافة المحافظات، وسوف يتم فتح التقديم لهذه المسابقة وتكون على النحو التالي ومنها:

من بداية التقديم الموافق الأحد 8 من ديسمبر 2024 حتى بداية الأسبوع الجديد.

وقد ينتهي التقديم بهذه المسابقة بعد 30 يوم الموافق 9 من ديسمبر 2024.

يكون التقديم من خلال الموقع الخاص بوزارة التنمية ويكون التقديم متاح في موقع الوظائف الحكومية.

الوظائف الخاصة بمسابقة وزارة التنمية

معالي الوزيرة أنه يتم السعي الدائم في تجديد العاملين للأشخاص القادرين على تقديم أفضل ما لديه من خلال العمل الاداري في الوزارة وتكون هذه الوظائف على النحو التالي:

المستوى الأول الممتاز 14 وظيفة منهم 10 سكرتير عام و3 رئيس مدينة واحد رئيس مركز.

المستوى الثاني وهو الوظيفي العالي ويكون عددهم 45 وظيفه يكون منهم أربعة سكرتير عام و13 سكرتير مساعد و 13 آخرين رئيس مركز يوم 15 لرئاسة الحي.

رابط التسجيل في مسابقة التنمية المحلية

يمكنك الآن التسجيل في مسابقة التنمية المحلية، من خلال الرابط الرسمي للوزارة والتي يكون من خلال “https://mld.gov.eg/recruitment/ar“.