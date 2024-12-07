“ماتش الأهلي” مباراة الأهلي وأورلاندو بيراتس في دوري ابطال افريقيا خلال قنوات مفتوحة.. التعادل السلبي 0:0

مباراة الأهلي وأورلاندو بيراتس هي واحدة من المباريات الشهيرة في كرة القدم الأفريقية، حيث يلتقي النادي الأهلي المصري مع نادي أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي في منافسات البطولات القارية دوري أبطال أفريقيا، حيث تشهد هذه المباراة قمة حماسية بين كلا الفريين.

مباراة الأهلي وأورلاندو بيراتس

تشكيل الاهلي اليوم جاء كالتالي، وذلك بعد تغييرات كبيرة قام بها كولر، هل يستطيع ان يحقق الفارق ويتنصر:

المركز اللاعب حراسة المرمى محمد الشناوي خط الدفاع عمر كمال عبدالواحد – ياسر إبراهيم – رامي ربيعة – يحيى عطية الله خط الوسط أكرم توفيق – مروان عطية – إمام عاشور خط الهجوم رضا سليم – وسام أبو علي – طاهر محمد طاهر

أحداث مباراة الاهلي

ق4: ركلة ركنية لصالح الفريق المنافس من الجهة اليمنى بعد محاولة هجومية ناجحة.

ق5: تسلل على لاعب الفريق المنافس محمود علي.

ق7: بداية حذرة من الفريقين مع بعض المناورات الهجومية من الجانبين.

ق8: تمريرات بين أقدام لاعبي الفريق المنافس في منتصف ملعبهم دون أي تهديد حقيقي للمرمى.

ق9: ركلة حرة لصالح الفريق المنافس من المنتصف الدفاعي بعد تدخل قوي من أحمد عادل.

ق11: رمية تماس لصالح الفريق المنافس من منتصف الملعب.

ق12: ركلة حرة لصالح الفريق المنافس بعد عرقلة من قبل محمد رضا في منتصف الملعب.

ق13: ركلة ركنية لصالح الفريق المنافس من الجهة اليمنى نفذها أحمد ياسين بكرة عرضية شتتها الدفاع.

ق15: ركلة ركنية لصالح الفريق المنافس من الجهة اليسرى نفذها محمد سعيد بكرة عرضية مرت من الجميع وذهبت إلى رمية تماس.

مرور 20 دقيقة وما زال التعادل سيد الموقف.

ق22: رمية تماس لصالح الفريق المنافس بالقرب من خط المنتصف.

ق23: ركلة حرة لصالح الفريق المنافس بعد عرقلة من قبل محمد رضا مرة أخرى في منتصف

الملعب.

ق24: ركلة حرة لصالح الفريق المنافس بعد عرقلة من قبل علي حسن مرة أخرى في منتصف الملعب.

ق25: توقف اللعب لعلاج لاعب الفريق المنافس محمود علي.

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مباراة الأهلي وأورلاندو بيراتس في دوري ابطال افريقيا يمكن متابعتها بسهولة من خلال هذه القنوات المجانية:

القناة التفاصيل اسم القناة (beIN Sports HD 6) القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11054

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: ⅔

استقطاب: أفقي

الجودة: HD قناة SPORT 5 القمر: AMOS 4W

الجودة: HD

التردد: 10842

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 3000 قناة RTI القمر: بوتلسات 9 شرق

الاستقطاب: أفقي

التردد: 1900

معدل الترميز: 27500

ماتش الاهلي الوط الثاني

انتهي الشوط الاول من مباراة الأهلي وأورلاندو بيراتس في دوري المجموعات في دوري ابطال افريقيا، علي اراضي جنوب افريقيا بعد 7 تغييرات قام بها كولر في التشكيل الاساسي ينتهي الشوط الاول بالتعادل السلبي لكلا الفيريقين، وتبدأ الشوط الثاني هل يستطيع كولر ورجاله ان يتصدروا المجموعة.

نقترب من نههاية الشوط الثاني والمباراة ولازال التعادل السلبي هي النتيجة، حيث قام كولر بثلاث تغييرات في التشيكل الرسمي، وكان حسين الشحات هو اخرها، والذي قام منذ قلل بتسديد كورة مباشرة علي المرمي ولكن يستطيع حارس المرمي ان يقف لها.