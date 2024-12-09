هنشرحالهالك خطوة بخطوة “خطوات تفعيل التقنية لتشغيل esim 2025”.. أعرف التفاصيل

من خلال التطور التكنولوجي قامت الشركة المصرية وي بالإعلان عن خدمة خاصة بشريحة الإلكترونيه، والتي يكون لديها دور كبير في عالم الاتصالات بالإضافة إلى ذلك أن التقنية تعمل على راحة المستخدمين بشركة الهواتف دون الاحتياج إلى شريحة فعلية، بل إنها توفر إمكانية الاستخدام في العديد من خطوط الهاتف في جهاز واحد حتى تسهل انتقال من بين جميع الشركات، دون الحاجة ليتم تبديل الشريحة عن طريق خطوات تفعيل التقنية لتشغيل esim.

خطوات تفعيل التقنية لتشغيل esim

تتمكن من تفعيل تقنية التشغيل eSIM يمكن أن يتم التحقق بكل سهولة من خلال كود بسيط عن طريق الهواتف الذكية ومنها:

هو أن تقوم بفتح تطبيق الاتصالات.

قم بفتح تطبيق الاتصال.

يتمإدخال هذا الكود #06# وفي هذه الخطوة عليك الضغط على كلمه زر الاتصال.

سوف يظهر أمامك صفحة يتواجد بها رقم تسلسلي وهو IMEI من خلال الهاتف الخاص بك.

إذا كان لديك هاتف يقوم بدعم eSIM، سوف تجد أمامك الرقم الى جانب الرقم التسلسلي وإذا لم تجده فهكذا لا يكون مدعم بتقنية eSIM.

كيف يتم الاستعلام عن تفعيل شريحة من eSIM خلال جهازك

إذا كان هاتفك يدعم التقنية عليك اتباع هذه الخطوات وهي:

إذا كان الهاتف أندرويد

حلقه فتح الإعدادات من خلال الجهاز الخاص بك.

بعد ذلك عليك اختيار الشبكة وأيضًا الإنترنت ومن خلال له تنتقل إلى البيانات.

عليك بالضبط واضف eSIM وبعدها اختار خطة جديدة.

قم باتباع التعليمات ليتم إدخال الباركود أو التفاصيل الخاصة بالخدمة.

أجهزة الآيفون: