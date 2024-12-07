“Kurulus Osman الحلقة الجديدة“ مسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس في هذا “المــوعــد“ على تردد قناة الفجر

مسلسل المؤسس عثمان يواصل في تحقيق شعبية كبيرة في الوطن العربي، وخاصة مع الحلقة 173 التي أثارت العديد من التساؤلات حول الأحداث المثيرة في القصة، هذه الحلقة سلطت الضوء على خيانة أحد السادة المقربين من عثمان، مما شكل صدمة كبيرة له بسبب ثقته به، حيث بدأ يتعاون مع السيد قراصي ولوكاس، هذا التطور يجعل متابعي المسلسل في حالة ترقب لما سيحدث في الحلقات القادمة.

مسلسل المؤسس عثمان

بالنسبة لموعد عرض الحلقة 173 من المؤسس عثمان سيتم عرضها على قناة ATV التركية يوم الأربعاء الساعة 8 مساءً، بينما تعرض على قناة الفجر الجزائرية يوم الخميس الساعة 9 مساءً.

القنوات الناقلة لمسلسل عثمان الموسم السادس

يتم عرض المسلسل على أكثر من قناة وسوف نتعرف فيما يلي عن تردد تلك القنوات:

تردد قناة الفجر الجزائرية

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12645.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

قناة الفجر الجزائرية على عرب سات

التردد: 11034.

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

قناة ATV التركية على نايل سات

التردد: 10796.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500

قناة ATV التركية على عرب سات

– التردد: 12692

– الاستقطاب: أفقي

– معدل الترميز: 27500

يمكنك متابعة المسلسل عبر هذه القنوات للحصول على أحدث الحلقات.