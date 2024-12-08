طريقة الاستعلام عن  أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 أخر وجبة

يرغب الكثير من المواطنين أن يتعرفوا على أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الدفعة الأخيرة 2024، والتي قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية بالإعلان عنها حيث قامت الحكومة العراقية بتوفير الدعم من هذا البرنامج إلى مجموعة كبيرة من الأسر التي تكون في حاجة إلى المساعدة والدعم، وذلك في محافظات البلاد المختلفة وذلك من أجل تحسين الظروف الاقتصادية والمعيشية، التي يعاني منها عدد كبير من المواطنين، ويمكن الاستعلام بطريقة إلكترونية عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية.

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

هناك بعض الخطوات التي تم وضعها من أجل الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية وهذه الخطوات:

الذهاب إلى موقع مظلتي الرسمي الإلكتروني.

اختيار أيقونة الوجبة الأخيرة من الرعاية الاجتماعية.

النقر على أيقونة استعراض الاسماء.

ادخال وكتابة جميع البيانات والمعلومات المطلوبة على المنصة.

تحديد المحافظة الخاصة بك، والنقر على الزر الخاص بالبحث.

سوف تظهر لك بعد ذلك القائمة التي بها أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية.

شروط التقديم على برنامج الرعاية الإجتماعية 2024

هناك مجموعة من الشروط التي تم تحديدها من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للتسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية وهي تكون كما يلي: