اسمك نزل وجبة ديسمبر؟.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة منصة مظلتي spa.gov.iq

أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة لعام 2024 عبر منصة “مظلتي” الإلكترونية في العراق، يعتبر من أكثر الأشياء التي تشغل محركات بحث جوجل داخل دولة العراق وذلك من قبل كافة المواطنين المستفيدين من تلك المنحة التي تهدف إلى تقديم الدعم للأسر ذات الدخل المحدود، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة لمساعدتهم في شراء المستلزمات الأساسية للمنزل وعيش حياة كريمة.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

يمكن الاستعلام عن الأسماء من خلال المنصة الإلكترونية باتباع خطوات بسيطة، والتي سنتعرف عليها فيما يلي:

الخطوة الأولى: الدخول على منصة مظلتي الالكترونية.

الخطوة الثانية: اختيار برنامج الرعاية الاجتماعية.

الخطوة الثالثة: إدخال رقم الوجبة والمعلومات الشخصية الخاصة بالمستعلم.

الخطوة الرابعة: اختيار المحافظة التي يتبع لها المستعلم.

الخطوة الخامسة: النقر على عرض النتيجة.

شروط استحقاق الدعم

هناك عدة شروط يجب توافرها لاستحقاق الدعم المقدم من قبل وزارة العمل العراقية والتي تسعى من خلالها إلى مساعدة أكبر كم من المواطنين الذين بحاجة للدعم من الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل، ومن تلك الشروط ما يلي:

أن يكون المتقدم عراقي الجنسية ومقيمًا دائمًا في العراق.

أن يكون من ذوي الدخل المحدود.

بالإضافة إلى أن الأسرة يجب أن تتكون من 4 أفراد على الأقل.

ألا يتجاوز دخل المستفيد الشهري الحد المانع للمعاش.

الأوراق المطلوبة للحصول على الوجبة الأخيرة

كشفت وزارة العمل العراقية أنه لابد من توافر بعض الأوراق لضمان التسجيل في الرعاية الاجتماعية والحصول عليها، لتقديم طلب الحصول على الرعاية الاجتماعية يجب احضار تلك الأوراق وهي: