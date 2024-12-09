إصدار جديد للخدمات العراقية .. عبر رابط تطبيق حمايتي بلس  2025 “خطوات التثبيت”

قد أعلنت الجهات المسؤولة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عن إصدار تطبيق حمايتي بلس الذي يسهل على المواطنين الحصول على كثير من الخدمات ويساهم في السرعة التي تأتي بها، كما أنه يمكن تحديث البيانات الثانوية بكل سهولة ويسر عبر الإنترنت بشكل مباشر، ويعتبر التطبيق من أبرز وأفضل الأدوات الرقمية التي يتم استخدامها من قبل عدد كبير من المواطنين في العراق، لذلك تزايدت معدلات البحث بشكل مكثف من قبل المواطنين عن كيفية تحميل التطبيق وكيفية التسجيل به، لذلك سوف نوضح التفاصيل في مقالنا بكل دقة.

رابط تطبيق حمايتي بلس

في حال الرغبة بالتسجيل في تطبيق حمايتي بلس، يلزم اتباع بعض الخطوات البسيطة والتي تتمثل فيما يلي:

ينبغي أن نقوم في البداية بالولوج إلى تطبيق جوجل بلاي أو آب ستور وفقًا لنوع الهاتف الجوال.

وبعد ذلك يجب كتابة تطبيق حمايتي بلس في خانة البحث.

الضغط على التطبيق ليتم التحميل.

وبعد ذلك الولوج إلى التطبيق، اختيار خانة خدمات كي.

وبعد ذلك اختيار خانة خدمة حمايتي.

ضرورة كتابة رقم بطاقة كي كارد.

بعد ذلك الضغط على كلمة تحقق.

مميزات تطبيق حمايتي بلس

يضم تطبيق حمايتي بلس مجموعة كبيرة من المميزات والتي تتمثل على النحو التالي: