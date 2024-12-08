خطوة بخطوة .. خطوات التسجيل في نظام نور ولي الأمر  1446 “هنــــــــــــــا”

في ظل البحث المستمر من قبل العديد من أولياء الأمور عن خطوات التسجيل في نظام نور ولي الأمر وطريقة تفعيل كلمات المرور التي تساهم في متابعة الأداء الأكاديمي للأبناء من قبل أولياء الأمور بكل سهولة ويسر، سوف نحرص على توضيح كيفية التسجيل وكيفية تفعيل كلمة المرور بالإضافة إلى كيفية تغيير اسم المستخدم أيضًا في مقالنا الجاري بالتفصيل والدقة.

خطوات التسجيل في نظام نور ولي الأمر

هناك مجموعة من الخطوات الهامة يلزم اتباعها بشأن الرغبة في التسجيل في نظام نور ولي الأمر، وتتمثل الخطوات بأنها تكون على النحو التالي:

الولوج إلى منصة نور الإلكترونية من هنا.

الضغط على خانة تسجيل الدخول وكتابة البيانات اللازمة.

ضرورة تسجيل كافة البيانات المطلوبة.

يلزم تحديد درجة القرابة ما بين المتقدم والطالب.

ضرورة تسجيل جميع البيانات الخاصة بالطالب من حيث اسمه وتاريخ الميلاد.

يلزم كتابة اسم المدرسة في الخانة المخصصة لذلك بشكل سليم.

الضغط على أيقونة التسجيل

كيفية تفعيل كلمة المرور في نظام نور

بعد التسجيل في نظام نور، يمكن تفعيل كلمة المرور بكل سهولة من خلال اتخاذ الخطوات البسيطة التالية: