خطوة بخطوة .. خطوات التسجيل في نظام نور ولي الأمر  1446 “هنــــــــــــــا”

في ظل البحث المستمر من قبل العديد من أولياء الأمور عن خطوات التسجيل في نظام نور ولي الأمر وطريقة تفعيل كلمات المرور التي تساهم في متابعة الأداء الأكاديمي للأبناء من قبل أولياء الأمور بكل سهولة ويسر، سوف نحرص على توضيح كيفية التسجيل وكيفية تفعيل كلمة المرور بالإضافة إلى كيفية تغيير اسم المستخدم أيضًا في مقالنا الجاري بالتفصيل والدقة.
خطوات التسجيل في نظام نور ولي الأمر
هناك مجموعة من الخطوات الهامة يلزم اتباعها بشأن الرغبة في التسجيل في نظام نور ولي الأمر، وتتمثل الخطوات بأنها تكون على النحو التالي:
- الولوج إلى منصة نور الإلكترونية من هنا.
- الضغط على خانة تسجيل الدخول وكتابة البيانات اللازمة.
- ضرورة تسجيل كافة البيانات المطلوبة.
- يلزم تحديد درجة القرابة ما بين المتقدم والطالب.
- ضرورة تسجيل جميع البيانات الخاصة بالطالب من حيث اسمه وتاريخ الميلاد.
- يلزم كتابة اسم المدرسة في الخانة المخصصة لذلك بشكل سليم.
- الضغط على أيقونة التسجيل
كيفية تفعيل كلمة المرور في نظام نور
بعد التسجيل في نظام نور، يمكن تفعيل كلمة المرور بكل سهولة من خلال اتخاذ الخطوات البسيطة التالية:
- الدخول إلى نظام نور الإلكتروني من هنا.
- بعد ذلك كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور بشكل سليم.
- يلزم أن يتم كتابة رمز التحقق المرئي.
- الضغط على أيقونة تبويب تسجيل جديد.
- كتابة كلمة المرور بشكل سليم.
- تأكيد كلمة المرور بشكل سليم.
- كتابة عنوان البريد الإلكتروني.
- بعد ذلك الضغط على كلمة الحفظ.
- التوجه إلى خانة رسائل البريد الإلكتروني للحصول على رمز التفعيل.
- بعد ذلك التوجه إلى نظام نور.
- يلزم النقر فوق خانة أيقونة التدقيق وتدوين رمز التفعيل بشكل صحيح.
- بعد ذلك الضغط على رمز التدقيق.