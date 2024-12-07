هنــا رابــط التسجيل في باك حر 2025 المغرب عبر وزارة التربية الوطنية men.gov.ma وأهم الشروط المطلوبة.. سجل قبل الغلق

أعلنت وزارة التربية الوطنية المغربية عن تفاصيل التسجيل في باك حر لعام 2025، مما لفت أنظار الطلاب في مختلف المناطق، أثار الإعلان نقاشا واسعا بين الراغبين في الالتحاق، وتركز الاهتمام على معرفة المواعيد والإجراءات والشروط المطلوبة، بهدف تسهيل اتخاذ قراراتهم الأكاديمية، وقد بدأت عملية التسجيل في الباك حر بالمغرب للعام 2024-2025 يوم الخميس 5 ديسمبر عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية الوطنية، ولمزيد من التفاصيل تابعوا معنا هذا المقال.

التسجيل في باك حر 2025

أعلنت وزارة التربية الوطنية المغربية عن موعد التسجيل في باك حر لعام 2025، حيث بدأ في 5 ديسمبر وحتى بداية يناير، و ينصح الطلاب بمتابعة الموقع الرسمي للوزارة للحصول على المعلومات الدقيقة والمواعيد المحددة، كما يتعين على المترشحين تجهيز الوثائق المطلوبة وإتمام التسجيل الإلكتروني تحت إشراف الوزارة، مع الالتزام بالشروط التالية:

يجب على الطلاب حضور الامتحانات في المواعيد المحددة من قبل الوزارة.

يشترط أن يكون المتقدم حاملا للجنسية المغربية، مقيما بشكل دائم في المغرب.

وألا يقل عمره عن 18 عاما بحلول 31 ديسمبر 2024.

لا يسمح للطلاب الحاصلين على شهادة بكالوريا من نفس التخصص بالتسجيل مجددا، ويجب عليهم الانتظار سنتين إذا كانوا قد سجلوا مسبقا.

يمكن للطلاب التقديم للنظام الحر بحد أقصى ثلاث مرات خلال دراستهم.

طريقة التسجيل في باك حر 2025

أتاحت وزارة التربية الوطنية المغربية التسجيل الإلكتروني لبرنامج باك حر 2024-2025 لتسهيل العملية على الطلاب، تشمل خطوات التسجيل ما يلي:

التوجه إلى البوابة الإلكترونية باك حر.

ثم تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور أو إنشاء حساب جديد إذا لم يكن هناك حساب مسبق.

بعد ذلك يتم الضغط على خيار التسجيل في باك حر.

ملء البيانات الشخصية في الحقول المخصصة.

يجب على الطالب رفع المستندات المطلوبة مثل الصورة الشخصية وبطاقة الهوية، ثم تأكيد التسجيل.

بمجرد إتمام العملية، سيتم إرسال رسالة نصية عبر البريد الإلكتروني لتأكيد نجاح التسجيل.

متى سينتهي تسجيل باك حر 2024؟

إيداع ترشيحات باك حر لعام 2025 في المغرب سيكون متاحًا ابتداءً من يوم الخميس 5 ديسمبر 2024 وحتى يوم الأحد 5 يناير 2025 كآخر أجل للتسجيل. بعد ذلك، ستقوم وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بنشر اللوائح المؤقتة للمترشحين الأحرار المقبولين قبل 7 يناير 2025، على أن يتم تخصيص الفترة من 7 إلى 15 يناير 2025 لتقديم الشكاوى على الترشيحات غير المقبولة أو طلبات إلغاء الترشيح، وسيتم نشر اللوائح النهائية للمترشحين المقبولين في 31 يناير 2025