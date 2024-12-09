ما هي قيمة الدعم الإضافي في حساب المواطن لدفعة ديسمبر ؟ .. الموارد تٌجيب

قامت وزارة الموارد البشرية في المملكة العربي السعودية بالإعلان عن قيمة الدعم الإضافي في حساب المواطن وحقيقة أخبار تمديد الزيادة الإضافية الخاصة بنهاية 2025 وذلك حيث أنه هناك مجموعة من الأخبار يتم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي في السعودية وهي تكون حول تمديد الزيادة الإضافية والتي تكون من خلال الأشخاص المستفيدين من دعم برنامج حساب المواطن، ولحسم الشائعات قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتوضيح الحقيقة بشكل كامل.

قيمة الدعم الإضافي في حساب المواطن

كذلك أكدت وزارة الموارد البشرية السعودية أن قيمة الدعم الإضافي في حساب المواطن تكون مختلفة باختلاف الشخص وهذه القيمة:

يحصل الشخص رب الأسرة على دعم تكون قيمته حوالي 1320 ريال سعودي كل شهر وذلك بعد تطبيق الزيادة.

ولكن الشخص التابع والذي يبكون عمره 18 عام أو أكبر، فهو سوف يحصل على مبلغ حوالي 660 ريال بعد الزيادة.

أما الشخص التابع الذي يكون عمره أقل من 18 سنة، فإن مبلغ الدعم بعد الزيادة يكون 360 ريال.

كما لابد من معرفة أن الموعد الخاص بالصرف يكون في كل يوم 10 من الشهر الميلادي، والموعد الخاص بالصرف يكون كما هو بدون حدوث تأخير.

حقيقة مد الزيادة الإضافية لنهاية عام 2025

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإعلان من خلال الحساب الرسمي لها في منشور يكون يتعلق بالأخبار التي تكون متداولة عن استمرار الزيادة الإضافية الخاصة بحساب المواطن لنهاية سنة 2025، وتم التأكيد على أنه تم إصدار قرار ملكي من خلال خادم الحرمين الشريفين وهو يكون خاص باستمرار صرف الدعم الإضافي ولكنه لا يوجد زيادات حتى الآن.