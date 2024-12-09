ساعات فقط على الصرف .. الاستعلام عن موعد صرف دعم المواشي لشهر ديسمبر 2024

قامت وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن الموعد الخاص بصرف دعم المواشي شهر ديسمبر 2024، وذلك وجود الكثير من الاستفسارات من قبل مواطني السعودية، كما أن الوزارة حرصت على الرد من خلال بيان رسمي قامت فيه بتوضيح كافة التفاصيل الخاصة بصرف دعم مربي المواشي وكذلك خطوات الاستعلام عن نزول الدعم بطريقة إلكترونية، وذلك يعمل على توفير الكثير من الوقت والجهد.

الاستعلام عن موعد صرف دعم المواشي

يمكن الاستعلام عن موعد صرف الدعم بطريقة إلكترونية عن طريق الموقع الخاص بوزارة البيئة والمياه والزراعة وذلك عن طريق هذه الخطوات:

في البداية يتم التوجه موقع وزارة البيئة والمياه والزراعة الرسمي.

بعدها يتم تسجيل الدخول في الحساب الخاص بالمستفيد.

بعدها يتم الدخول على الصفحة الأساسية للموقع، ويتم تحديد الاختيار الخاص بالخدمات الإلكترونية.

سوف تظهر لك قائمة بها الخيارات المتاحة، ومن خلالها يتم الضغط على الأيقونة الخاصة بدعم المواشي.

تحديد الاختيار الخاص بالاستعلام عن دعم المواشي.

بعدها لابد من كتابة كافة البيانات والمعلومات المطلوبة.

يتم مراجعة كافة البيانات والمعلومات المكتوبة من أجل التأكد من دقتها وصحتها.

الضغط على الزر الخاص بالاستعلام حتى يتم استكمال العملية بطريقة ناجحة.

الانتظار بعض الوقت حتى تظهر كافة البيانات على الشاشة.

موعد صرف دعم المواشي ديسمبر 2024

كما أن قامت وزارة البيئة والمياه والزراعة بإضافة أن دعم المواشي الخاص بشهر ديسمبر 2024 سوف يتم صرفه في يوم 10 من شهر ديسمبر 2024، والذي كان يوافق يوم الثلاثاء القادم، كما أن الوزارة أوضحت أن الراتب سوف يتم نزوله في نفس الموعد من كل شهر ولا يتم تغيره إلا إذا صادف مع العطلات الرسمية أو الإجازات في السعودية.