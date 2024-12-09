استقبلها الآن بجودة HD .. تردد قناه ابو ظبي الرياضي 2025 على القمر الصناعي بدر سات

يبحث العديد حول تردد قناه ابو ظبي الرياضيه، حيث أنها تمتلك حقوق بث العديد من المسابقات الرياضية المهمة في كافة أنحاء العالم ،مثل حق عرض كأس آسيا والدوري الايطالي بجانب مجموعة كبيرة من الرياضات المتنوعةوفي هذا المقال سوف نوفر لكم قائمة الترددات على كافة الأقمار الصناعية.

تردد قناه ابو ظبي الرياضي

سوف يتم عرض حفل قرعة كأس العالم للأندية المقيم في ولاية فلوريدا الأمريكية على قناة أبو ظبي الرياضيه فقط كل ما عليك هو ادخال ما يلي من ترددات:

التردد: 11411.

معدل الترميز: 30000.

الاستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة أبو ظبي على عرب سات

يمكن ان تتابع جميع احداث وبرامج قناه ابو ظبي على القمر الصناعيه العرب سات بجوده عاليه من خلال التردد التالي

التردد: 11804.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

خطوات ضبط تردد ابو ظبي الرياضيه

يمكنك تنزيل تردد قناة أبو ظبي ومشاهدة محتواها من برامج وبطولات بأعلى جودة HD دون أي تشويش أو انقطاع فقط قم بتطبيق ما يلي من خطوات: