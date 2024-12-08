الكلام على ايه؟ .. مصادر خاصة تكشف ما هي حقيقة تحويل الدعم التمويني إلى نقدي بداية من يناير 2025

يتساءل عدد كبير من المواطنين في القطاعين العام والخاص في الدولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث جوجل عن حقيقة تحويل الدعم التمويني إلى نقدي، حيث تستعد الجهات الحكومية المصرية لاتخاذ إحدى أهم الخطوات المختصة بتحويل الدعم المقدم إلى المواطنين على هيئة السلع التموينية إلى أموال نقدية بشكل مباشر، ومن المتوقع أن يتم تطبيق القرار المتخذ في شهر يوليو 2025، ويأتي ذلك وفقًا للاجتماعات والمناقشات المتخذة ونتائج خاصة بالحوار الوطني التي من المتوقع أن يتم الإعلان عنها في شهر ديسمبر.

حقيقة تحويل الدعم التمويني إلى نقدي

أوضحت الجهات المسؤولة في وزارة التموين أن الموعد الخاص لتحويل بطاقات التموين إلى دعم نقدي سوف يتم تطبيقه في بعض المحافظات من عام 2025 وذلك لأن القرار يخضع لمجموعة كبيرة من الدراسات من قبل الجهات المختصة والمعنية.

إلغاء الدعم والتحويل النقدي 2024

قد أوضحت الجهات المختصة في وزارة التموين إعادة مناقشة نظام الدعم الخاص بتقديم الخبز والسلع التموينية، لذلك حرصت على إصدار نظام جديد خاص بتحويل الدعم التمويني إلى نقدي، لذلك يتم مناقشة الأمر في مجلس النواب في ظل الفترات الحالية.

فوائد نظام التحويل النقدي

الجهات المسؤولة في وزارة التموين والتجارة الداخلية وضعت مجموعة من الفوائد الخاصة لنظام التحويل النقدي، وتتمثل فيما يلي: