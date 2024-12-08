إضافات جديدة من أخر .. ما هو أبرز تحديث بيس 2025 الجديد “أعرف التفاصيل وخطوات التحديث

تحديث لعبة بيس يكون من التحديثات المرتقبة من جانب العديد من المستخدمين باللعبة، إذ أنه يتيح العديد من السمات والمميزات للاعبين، وكذلك مختلف الإضافات المحدثة والمتطور، ومن الجدير بالذكر أن تلك اللعبة نالت على ملايين التنزيلات من خلال مختلف المتاجر، فهي تعتبر من ألعاب كرة القدم الأولى بالوقت الحالي بجوجل بلاي، وكذلك آبل ستور، وفيما يلي سنوفر لكم التفاصيل.

تحديث بيس 2025

هذا التحديث مفترض انطلاقه بالساعات المقبلة، وهو يتضمن العديد من التحديثات والإضافات الجديدة، ومن الجدير بالذكر أنه تم إتاحة متجر جديد يستطيع اللاعبين بواسطته أن يستخدموا العملات gp، وهذا لشراء مختلف البرامج، من ضمنها القوة وتدريب المهارات وغيرهم من البرامج الأخرى، ومن ضمن المميزات التي تتسم بها تلك اللعبة في هذا التحديث كل ما يلي:

انتقاء الأطقم الملائمة لك، وكذلك للفريق الخاص بك.

من الممكن أن تخصص الأجواء العامة الثلوج أو الأمطار وغيرها التي تريدها.

كذلك أن من ضمن سمات ومميزات هذا التحديث أنه يمكن أن تضيف خمسة لاعبين جداد.

تحديث بيس 4.2.0 موبايل

من المفترض انطلاق تحديث eFootball 2025 الجديد يوم الخميس الرابع من ديسمبر 2024، وستطرح العديد من الإضافات الجديدة به ومن الممكن أن تنتقل إلى المتاجر الرسمية لتحديث بيس 4.2.0، بالسير على النقاط التالية: