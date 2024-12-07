لــولــو تبكي ياحرام.. تردد قناة وناسة على نايل سات وعرب سات وسلي ولادك بأجمل الأغاني

تردد قناة وناسة للأطفال 2024 من أكثر الترددات التي يتم البحث عنها من الأمهات خلال الفترة الأخيرة، فهي من أكتر القنوات التي توفر متعة الترفيه والتعليم بجودة عالية، حيث تعد قناة وناسة للأطفال واحدة من أبرز القنوات الموجهة للصغار في العالم العربي، حيث حققت نجاحا كبيرا بفضل محتواها المميز الذي يجمع بين الترفيه والتعليم، وتقدم القناة برامج ممتعة، أغاني وأناشيد دينية مما يجعلها محببة لدى الأطفال وأسرهم على حد سواء.

تردد قناة وناسة

تهتم الأمهات بمعرفة تردد قناة وناسة التي تقدم للأطفال محتوى متنوعا يشمل الأغاني والأناشيد والبرامج الترفيهية،و تركز القناة على تقديم عروض بجودة عالية في الصوت والصورة، وفيما يلي نستعرض تفاصيل التردد الجديد على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات، ولمتابعة قناة وناسة بجودتها العالية، يمكنكم ضبط أجهزة الاستقبال على الترددات التالية:

تردد قناة وناسة نايل سات

التردد: 11430

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: SD

تردد قناة وناسة عرب سات

التردد: 11270

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

كيفية تثبيت تردد قناة وناسة

بفضل مزيج تردد قناة وناسة المتوازن بين الترفيه والتعلم، أصبحت قناة وناسة جزءا من حياة الأطفال اليومية، حيث تقدم محتوى يساهم في تطوير مهاراتهم وإسعادهم. لضمان استمرارا لمتعة، يمكنكم ضبط التردد الجديد ومتابعة مغامرات الشخصيات المحبوبة عن طريق اتباع الخطوات التالية:

افتح قائمة الإعدادات في جهاز الاستقبال باستخدام الريموت.

اختر خيار “البحث اليدوي”.

حدد القمر الصناعي (نايل سات أو عرب سات).

أدخل التردد ومعدل الترميز والاستقطاب ومعامل تصحيح الخطأ.

اضغط على “بحث”، ثم احفظ القناة عند ظهورها.

أغاني قناة وناسة

ازدادت شعبية قناة وناسة بفضل المحتوى الغنائي الممتع الذي تقدمه، مما جذب عددا كبيرًا من المشاهدين في وقت قصير.ط، وأدى ذلك إلى زيادة عدد الأغاني المعروضة، خاصة بعد إقبال الأطفال عليها. يرتبط اسم القناة بشخصية لولو، التي تقدم العديد من الأغاني الشهيرة مثل الآتي: