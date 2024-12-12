أستعلم عن دعمك الشهري عبر .. خطوات الاستعلام عن صرف حساب المواطن 1446

الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية ينتظرون موعد صرف حساب المواطن بفارغ الصبر لتلبية التزاماتهم واحتياجاتهم، حيث أن دعم حساب المواطن من أقوى أنواع الدعم الذي تقدمه المملكة للمواطنين من محدودي الدخل والغير قادرين على مواجهة الظروف المعيشية الصعبة والغلاء المعيشي، ويمكن من خلال رابط حساب المواطن الالكتروني من إمكانية التسجيل أو الاستعلام عن موعد صرف حساب المواطن.

خطوات الاستعلام عن صرف حساب المواطن 1446

ينتظر الكثير من المواطنين موعد صرف حساب المواطن، وقد حددت الحكومة السعودية موعد العاشر من كل شهر ميلادي لصرف حساب المواطن، ولا يتغير الموعد المحدد الا في حالة أن موعد الصرف يتعارض مع إجازة أو عطلة رسمية فيتم ترحيل موعد الصرف اليوم التالي، وحددت الحكومة رابط إلكتروني للاستعلام عن أهلية حساب المواطن من خلال الخطوات الاتية:

الدخول مباشرة إلى الموقع الالكتروني حساب المواطن.

تسجيل الدخول على المنصة.

من الصفحة الرئيسية أضغط على تبويب الخدمات الإلكترونية.

انقر على زر الأهلية والاستحقاق.

اضغط على استعلام.

تظهر النتيجة وبها أسماء المستحقين لحساب المواطن.

شروط التسجيل على حساب المواطن 1446

حددت الحكومة السعودية مجموعة من الشروط والمعايير التي يجب اتباعها الأهلية في حساب المواطن، ومن أهم الشروط الواجب توافرها: