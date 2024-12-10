مزايا فائقة “أبرزها الشحن بالطاقة الشمسية” .. هاتف تسلا الجديد 2024 .. مواصفات ومزايا وسعر خرافي

ازداد البحث من قبل المواطنين لمعرفة كل ما يخص هاتف تسلا الجديد، فهو من أبرز الهواتف وأهمها التي يريد الأشخاص شرائها، ومن الجدير بالذكر أن له مميزات لا تحصى من ضمنها أنه يقوم بالعمل بنظام أندرويد، وغيره من المميزات الأخرى، وفيما يلي سنوضح لكم التفاصيل.

هاتف تسلا

لا يزال البحث كبير من قبل العديد من الأشخاص حول معرفة كل ما يخص هاتف تسلا، فهم يريدون معرفة مميزاته وكذلك أبرز مواصفاته، فمن الجدير بالذكر أن لهذا الهاتف مواصفات لا تحصى من ضمنها ما يلي:

به مساحة كبيرة تتضمن إلى 512 جيجابايت.

كذلك أن حجم الشاشة يكون 6.8 بوصة، وتقوم بالعمل بدقة QHD+.

كما أن ذلك الهاتف يتضمن 3 كاميرات خلفية يقوموا بالعمل بدقة 108 ميجابكسل، وكذلك الكاميرا الأمامية تقوم بالعمل بحوالي 40 ميجابكسل.

مميزات هاتف تسلا الجديد

هذا الهاتف يتميز بالعديد من المميزات التي لا تحصى، من ضمنها كل ما يلي:

يقوم بتحمل الصدمات وبه مواد تقوم بالمحافظة عليه من الخدش.

يكون مقاوم للماء وكذلك الغبار.

يتضمن مساحة كبيرة.

به سرعة كبيرة جدًا في الشحن والأداء.

هذا بالإضافة إلى أن هذا الهاتف له العديد من الألوان مثل اللون الأسود، وكذلك الفضي. سعر هاتف تسلا الجديد

يريد العديد من الأشخاص التعرف على سعر هذا الهاتف، ومن الجدير بالذكر أن السعر يكون متباين من دولة لدولة أخرى، كما أن سعره بالسوق العالمي يكون حوالي 2099 دولار أمريكي، ومن المحتمل أن يتم إصداره بأول أشهر من سنة 2025م.