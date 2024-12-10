جهز محفظتك من دلوقتي “تبكير موعد صرف مرتبات الموظفين لشهر ديسمبر 2024”

تقوم الكثير من الأشخاص بالتساؤل عن موعد صرف مرتبات الموظفين، ومن الجدير بالذكر أن هيئة التأمينات الاجتماعية أوضحت هذا الموعد وبينت كافة التفاصيل التي تخص الحد الادنى للمعاش وفيما يلي في مقالنا هذا سوف نوفر لكم التفاصيل.

موعد صرف مرتبات الموظفين

من المفترض أن تكون وزارة المالية بدء صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 بمختلف البنوك التي تقوم بالعمل بالقطاع المصرفي المصري بدءا من يوم الأحد 22 من ديسمبر 2024، ويكون الصرف مستمر حتى خمسة أيام ومن الجدير بذكر ان الوزارة وفرت الكثير من الاماكن التي من الممكن الاشخاص ان يقوموا بالصرف بواسطتها ماكينات الصراف الآلي وايضا البريد المصري ومختلف فروع البنوك.

جدول الحد الادنى للاجور 2024

بعد أن قمنا بالتعرف معًا على كل ما يخص موعد صرف المرتبات المتعلقة بالموظفين يمكننا أن نشير إلى رواتب الموظفين حسب الدرجات الوظيفية، ففيما يلي كل ما يخص الحد الأدنى للأجور 2024: