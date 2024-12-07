ارتفاع جديد في السعـر.. آخر تحديث سعر 100 دولار في العراق اليوم السبت 7 ديسمبر 2024!! مفاجأة في بغداد وأربيل

يبحث عدد كبير من المواطنين عن سعر 100 دولار في العراق اليوم، حيث شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي ارتفاع ملحوظ أمام الدينار العراقي خلال تعاملات صباح اليوم السبت الموافق 7 ديسمبر 2024، هذا الارتفاع المفاجئ جاء نتيجة عوامل داخلية مرتبطة بزيادة الطلب على العملة الأجنبية لتغطية النفقات التجارية والدينية، خصوصا في موسم الحج، الى جانب بعض الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة، ولمزيد من التفاصيل تابعوا معنا هذا المقال.

سعر 100 دولار في العراق اليوم

شهدت أسعار الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم السبت الموافق 7 ديسمبر 2024، ارتفاعا ملحوظا في الأسواق الرئيسية للصرافة ببغداد، وبحسب ما تم رصده، بلغ سعر صرف الدولار في البورصة الرئيسية بالعاصمة نحو 151,000 دينار عراقي لكل 100 دولار أمريكي، أما في مكاتب الصيرفة، فقد سجل سعر البيع 152,000 دينار، في حين استقر سعر الشراء عند 150,000 دينار عراقي لكل 100 دولار.

يرجع هذا الارتفاع إلى زيادة الطلب على الدولار من قبل الشركات المستوردة للسلع الأساسية والمواطنين الذين يستعدون لتسديد التزاماتهم الدولية.

سعر الدولار في بغداد وأربيل اليوم

سوق العملات يتميز بعدم الاستقرار، حيث يمكن لأي تغيير في السياسات النقدية المحلية أو الدولية أن يؤثر بشكل كبير على الأسعار، على سبيل المثال، الانتخابات الأمريكية دعمت الدولار وزادت من قوته أمام العملات الأخرى، إلى جانب تأثير عوامل أساسية كالعرض والطلب أيضا، وجاءت أسعار الدولار في بغداد وأربيل اليوم على النحو التالي:

في بغداد، سجل سعر بيع الدولار اليوم نحو 152,000 دينار لكل 100 دولار، فيما بلغ سعر الشراء حوالي 150,000 دينار.

أما في أربيل، عاصمة إقليم كردستان، فسجل الدولار سعر بيع قدره 150,900 دينار، وسعر شراء بلغ 150,700 دينار.

سعر الدولار اليوم في العراق

مع ختام التعاملات اليوم جاء سعر الدولار في العراق مقابل الدينار بالشكل التالي: