يطبق بداية من العام القادم .. قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي 2025

قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يعد من أهم التشريعات وافضلهم التي تقدمها الدولة لتعزيز حماية المواطنين وتوفير إليهم اكبر قدر من الدعم حتى يستفادوا منه مما يتم تحقيق توازن ما بين جميع المواطنين وتوفير إليهم حياة اجتماعية سوية، مما تساهم في مواجهة جميع التحديات التي يمر بها الكثيرون في الحياة الاجتماعية والاقتصادية

قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي

قانون الضمان الاجتماعي هو إطار رسمي يساعد على تقديم بعض الإعانات المادية والتأمين الصحي لأكبر قدر من المواطنين حتى نتخلص من الفجوات التي تكون ما بين الجميع وتوفير حياة كريمة للمواطنين حتى يحصلوا على حياة مستقرة وتحقيق إليهم جميع الأهداف المتميزة منها كل ما يلي:-

التخلص من مشكلة الفقر وتحسين مستوى الأسرة وتخفيف جميع المعاناة الاقتصادية الذين يشعرون بها.

توفير وتوزيع الموارد لبعض الأشخاص ذو الاحتياجات الخاصة وتوفير الدعم إحدى الفئات الضعيفة من الأيتام والأرامل توفير بعض الشروط الأساسية لتقديم هذا الدعم.

الفئات التي تستحق الدعم النقدي

الفئات المستحقة للحصول على الدعم النقدي هناك بالفعل بعض الفئات التي تكون مستحقة بشكل رسمي للحصول على مشروع القانون الجديد وهم يكونوا كالاتي:-