“هنــــا” .. التردد الحديث 2024 لقناة الاطفال كراميش على النايل سات والعرب سات

تردد قناة كراميش كيدز هي من ضمن القنوات التي يفضلها عالم الاطفال بشكل كبير جدا وذلك يرجع للأناشيد المتنوعة وبعض البرامج الترفيهية والبرامج التعليمية، والبرامج المسلية التي تساعد على تقديمها للطفل في وقت الفراغ كما أن القناة يشاهدها جميع الأعمار وذلك لمختلف المحتوى الذي تقوم بتقديمه والمتنوع في نفس الوقت لا تقدم أي الفاظ خارجة، ولا تقبل أي نوع من انواع الاشتراكات الشهرية، فأصبحت هي من أولى قنوات في عالم الاطفال.

التردد الحديث 2024 لقناة الاطفال كراميش على النايل سات

من المعروف عن قناة كراميش أنها قناة متنوعة، فبالتالي تقدم بعض المعلومات الترفيهية والمعلومات الدينية والمعلومات التعليمية، وعملت على تغيير التردد الخاص بها حتى تقدم محتوى هادف يستفيد منه أكبر قدر من الأطفال فبالتالي التردد الجديد عبر النايل سات يكون وفقًا لما يلي:

التردد: 11315

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز للقناة: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

أبرز ميزات قناة كراميش

قناة كراميش من أهم ما يميزها أنها متخصصة في عالم الأطفال، وتقدم كل ما يتناسب مع الطفل فبالتالي، من ضمن المميزات التي تتوفر بها وتجعلنا دائما نبحث عن مشاهدتها كل ما يلي: