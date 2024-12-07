سعر البنزين اليوم.. تحديث أسعار الوقود الان

يبحث العديد من المواطنين عن أسعار البنزين والوقود بمختلف أنواعه اليوم السبت الموافق 7 من شهر ديسمبر 2024، فيما أن الأسعار في الوقت الحالي مازالت مستقرة بشكل كبير، وخاصة بعد قرار لجنة التسعير التلقائي الخاصة بالمنتجات البترولية، وبعد أخر تحريك تم على سعر البنزين في شهر أكتوبر الماضي، وعليه سنتعرف معًا على أخر تحديث تم على أسعار المواد البترولية في السطور التالية.

سعر البنزين اليوم

ومع أخر تحديثات تمت على أسعار البنزين اليوم السبت الموافق 7 من شهر ديسمبر، فإنه جاء وفقًا لما يلي: –

وصل سعر لتر البنزين من نوع “95” إلى 17 جنيهًا للتر الواحد.

فيما سجل البنزين نوع “92” اليوم السبت نحو 15.25 جنيه للتر.

وبلغ سعر البنزين نوع “80” نحو 13.75 جنيه للتر الواحد داخل محطات الوقود المتخصصة في بيع المواد البترولية.

تحديث مواد البترول اليوم

وعن التحديث الذي تم على سعر مواد البترول بمختلف أنواعه، خاصة وأن الأسعار مازالت مستقرة منذ أخر ارتفاع تم عليها في الأشهر الماضية، ناهيك عن أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة في الوقت الحالي، تُشير إلى توفير كافة السلع الأساسية أمام المواطنين بأسعار ملائمة ومخفضة، وكذلك جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية في هذا فإن سعر البنزين اليوم، جاء كما يأتي:-