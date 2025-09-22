أعرف أنت هتقبض الشهر ده ولا لا؟ .. خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في معاش تكافل وكرامة 2025

لقد أوضحت الجهات المعنية عن خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة، والذي يعد مبادرة وطنية مهمة أطلقتها الحكومة المصرية في عام 2015 بهدف توفير الدعم المالي للأسر الفقيرة بغرض تحسين مستوى حياتهم، وبذلك يعكس البرنامج كمية الجهود المبذولة في سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية والحد من الفقر.

خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في معاش تكافل وكرامة

يمكنك الاستعلام عن حالة معاشك باستخدام الرقم القومي بشكل الكتروني في وقت قصير تسهيلا على المواطنين ومن خلال اتباع التعليمات البسيطة التالية:

انتقل إلى الموقع الرسمي للبوابة.

اكبس على أيقونة الاستعلام عن المعاش.

أدخل الرقم القومي الخاص بك في الخانة المخصصة لذلك.

اضغط على زر استعلام للمتابعة.

سوف تظهر أمامك نتيجة الاستعلام عن المعاش، سواء كانت مقبولة أو مرفوضة.

في حال كانت الحالة مرفوضة، سوف يتم ذكر سبب الرفض.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

لكي تتمكن من الاستفادة من المعاش لابد من استيفاء بعض الضوابط، مثل: