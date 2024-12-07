الإستعلام عن معاش تكافل وكرامة شهر ديسمبر 2024 بعد رفع الحد الأدنى للمعاشات

يتساءل العديد من الأشخاص اللذين ينتظرون معاشات تكافل وكرامة عن موعد صرف المعاشات حيث يتم صرف معاشات تكافل وكرامة من منتصف كل شهر ميلادي، حيث يهدف هذا البرنامج إلي تقديم كافة المساعدات من اجل تحسين مستوي المعيشة لهذه الفئات، حيث ينتظره العديد من الأشخاص وذلك لأجل تلبية مطالبهم وتوفير جميع احتياجاتهم لهم ولأطفالهم، علي الرغم من الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها البلاد إلا أن الدولة شديدة الاهتمام والحرص علي تقديم هذه المساعدات لأبنائها من اج حياة كريمة بجميع المصريين، سنوضح لكم كيفية الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامه في السطور القادمة.

الأوراق اللازمة للتقديم علي معاشات تكافل وكرامه 2025

تقديم جميع صور البطاقات الشخصية للاب والآم والأبناء الذين تعدوا عمر 16 سنه. كما يجب تقديم شهادات ميلاد الأطفال الموجودة في الأسرة مميكنه وحديثة. تقديم صورة من قسيمة الزواج، او تقديم نسخة من شهادة الطلاق. تقديم صورة من بطاقة التموين مدون عليها اسم ورقم مكتب التموين التابع لها. تقديم مستندا رسمي من قبل الجهة التعليمية للطلاب المقيدين بها. تقديم مستندا رسمي في حالة السجن سواء كان للأب او الأم. بالنسبة للزوجة الأرملة يجب تقديم صورة من شهادة وفاه زوجها. أما في حالة الإعاقة فينبغي تقديم التقرير الطبي الرسمي من احد المستشفيات الكومية لإثبات بهذه ألإعاقة.

آلية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة