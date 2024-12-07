“بعائد يفُوق الخيال” شهادات البنك الاهلي 2025 بعائد سنوى يصل الي 27 % علي مدار 3 سنوات

خلال الساعات الماضية ازداد البحث عن أسعار شهادات البنك الاهلي 2025 الجديدة، ويعد شراء الشهادات هي الملاذ الوحيد لحفظ وادخار الأموال عند الكثيرون، ولقد أعلن البنك الأهلي المصري عن توفيره جميع أنواع الشهادات الاستثمارية بأعلى عائد سنوي في مصر، مع الأخذ بالاعتبار أنه لا يسمح بفك الشهادة قبل مضي 6 أشهر على الأقل، وفي حالة فكها قبل هذه المدة يتم الخصم من مبلغ الشهادة.

شهادات البنك الاهلي 2025

قامت الإدارة بتوفير عدة أنواع من شهادات البنك الاهلي 2025 الجديدة بعوائد سنوية رائعة، ففي الآونة الأخيرة طرحت شهادات بنكية بفوائد متناقضة وفقاً للمدة المتفق عليها، كما أتاح البنك استخراج بطاقات ائتمانية والاقتراض بضمان هذه الشهادات، ولقد يبلغ الحد الأدنى للشهادة الواحدة نحو 500 جنيه مصري، وفيما يلي أبرز الشهادات البنكية المتوفرة حالياً:

شهادة بلاتينية بعائد سنوي : تبلغ قيمة الحد الأدنى للشراء نحو 1000 جنيه، وتصل الفائدة السنوية نحو 23.5% شهرياً و27% سنوياً، خلال عام واحد.

شهادة بلاتينية بعائد متغير : يصل الحد الأدنى للاشتراك فيها نحو 1000 جنيه، في حين تبلغ مدة الاستثمار لـ 3 سنوات، ويتم صرف العائد شهرياً نحو 21.5%.

شهادة خماسية بعائد شهري : يبلغ الحد الأدنى للشراء نحو 1000 جنيه، وتصل مدة الاشتراك 5 سنوات بعائد شهري 14.25%.

خطوات شراء الشهادات من البنك الأهلي 2025

استكمالا لمنظومة التحول الرقمي وتماشياً مع التطور التكنولوجي الحادث بالعالم أجمع قام بنك الأهلي بتوفير خدمة شراء الشهادات البنكية إلكترونياً، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني، وجاءت خطوات إجراء ذلك كالتالي: