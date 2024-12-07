“هتكسب فلوس بالكوم” شهادات بنك مصر 2025 بعائد مرتفع يصل الي 30% في كافة الفروع

بالتزامن مع اقتراب حلول العام الجديد يرغب الكثيرون في معرفة أسعار شهادات بنك مصر 2025 الجديدة، فمما لاشك فيه أن الشهادات البنكية التي تطرحها البنوك تعد إحدى الطرق الآمنة لادخار الأموال وحفظها، وفقاً للفترة المتفق عليها بين البنك والعميل، كما تتيح المصارف الاقتراض بضمان تلك السندات واستخراج البطاقات الائتمانية، علماً بأنه لا يسمح باسترداد قيمة الشهادة قبل مرور 6 أشهر على الأقل وإلا سيتم الخصم منها.

شهادات بنك مصر 2025

قامت الجهات المختصة بالإعلان عن شهادات بنك مصر 2025 الجديدة، حيث حرصت الإدارة على توفير الشهادات بفوائد مرتفعة بصورة مستمرة، فلقد تم طرح شهادات بعائد متناقض للعام الأول لمدة تصل لـ 3 سنوات، ويتناقض العائد بنحو 30%، والجدير بالذكر أنه يتم صرف هذه الفوائد بشكل دوري بنهاية كل عام، ولقد تبلغ قيمة الحد الأدنى لجميع الشهادات نحو 500 جنيه مصري، في حين يصل الحد الأعلى للاستثمار إلى 3 سنوات بعائد سنوي 13% نحو 2500 جنيه، وفيما يلي أشهر الشهادات البنكية المتوفرة الآن:

شهادة طلعت حرب : تصل مدة الشهادة 12 شهر، ويبلغ الحد الأدنى للشراء نحو 1000 جنيه، وتقدر نسبة العائد الشهري بنحو 23.5%.

شهادة ابن مصر الثلاثية المتناقضة : تصل قيمة العائد السنوي نحو 30% للعام الأول، ونحو 27% للعام الثاني، 20% للعام الأخير.

شهادة القمة : تستمر مدة صلاحية هذا النوع لـ 3 سنين، حيث تمتاز بتوفير عائد ثابت شهرياً بنحو 21.5%.

طريقة شراء شهادات من بنك مصر 2025

يتيح البنك خدمة شراء الشهادات أونلاين، ويتم ذلك كالتالي: