“الحكومة الكويتية” تُعلن سحب 9132 جنسية بقرار عاجل الان

أعلنت الحكومة الكويتية متمثلة في اللجنة العليا اليوم السبت الموافق 7 من شهر ديسمبر 2024 عن سحب 9132 جنسية في غضون 99 يومًا من وقت إصدار قرار من مجلس الوزراء الكويتي بذلك، فيما أن اللجنة تواصل جهودها من أجل تحقيق الجنسية حول فحص ودراسة الملفات المعروضة أمامها، وكان ذلك مع تصاعد عدد المشمولين بقرارات اللجنة التي قررت في اجتماعها الأخير برئاسة وزير الدفاع والداخلية، الشيخ فهد اليوسف، مما فقد نحو 2162 حالة الجنسية الكويتية لعرضها على مجلس الوزراء.

فاقدي الجنسية الكويتية

وأكدت مصادر مسؤولة في اللجنة العليا، أن كافة الملفات المعروضة على مجلس الوزراء، تدرس بشكل واضح ودقيق، مع خضوعها إلى المراجعة المستمرة من أجل التأكد من صحتها، ناهيك عن إتخاذ الحكومة أي قرار في حقها، وبما يتوافق مع اللوائح والإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون الكويتي حول الحصول على الجنسية الكويتية، موضحه أن عدد من سحبت منهم الجنسية بلغوا نحو 9132 حالة وذلك بداية من يوم 29 أغسطس 2024 حتى يوم 5 من شهر ديسمبر 2024، وكان عالبية من سحبت منهم الجنسية تعود لنساء.

عدد الفاقدين للجنسية الكويتية

ووفقًا للإحصائيات الصادرة من قبل اللجنة العليا الكويتية، ضمن اجتماعها الأخير والأسبوعي، عن بلوغ عدد المشمولين خلال شهر نوفمبر الماضي لـ 5870 حالة، بينما في شهر أكتوبر 2024 بلغوا نحو 820 حالة، ناهيك عن أنه في شهر سبتمبر 2024 كانوا 202، أما في شهر أغسطس 78، وجاري العمل على مراجعة باقي الجنسيات ومراجعتها وفحصها بشكل واضح ودقيق من قبل مجلس الوزراء الكويتي.