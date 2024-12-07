هام وعاجل زياده المعاشات شهر يناير 2025 في مصر وفقاً لقرارات التأمينات الجديدة

ازداد البحث خلال الأيام السابقة على جميع وسائل التواصل الاجتماعي عن زياده المعاشات شهر يناير 2025 عقب تصريح الوزارة بزيادة الحد الأدنى للمعاشات، وجاء ذلك بتوجيهات من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي كان مفاده رفع قيمة الحد الأدنى والأقصى للمعاشات وبمضاعفة العلاوة الخاصة بغلاء المعيشة، ومن المتوقع أن يتم إيداع جميع المستحقات المالية لأصحاب المعاشات في يوم الأربعاء الموافق 1 يناير، وللمزيد من التفاصيل تابع القراءة.

زياده المعاشات شهر يناير 2025

ينتظر أصحاب المعاشات زياده المعاشات شهر يناير 2025 بفارغ الصبر، حيث صرحت الوزارة بزيادة الحدين الأدنى والأقصى لكبار السن، ليصبح الحد الأدنى 1495 جنيه بدلا من 1300 جنيه وذلك اعتبارا من بداية العام المقبل، بالإضافة إلى رفع الحد الأعلى للمعاشات إلى 11,600 جنيه بدلا عن 10 آلاف جنيه شهريا، والجدير بالذكر فإنه سيتم صرف رواتب المعاشات في اليوم الأول من شهر يناير بجميع المحافظات لكافة المستحقين، وعلى أن تستمر مدة الصرف 6 أيام.

طريقة الاستعلام عن زيادة المعاشات 2024

حرصت الجهات المعنية المتمثلة في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على تدشين منصة رسمية يتم عن طريقها الاستعلام عن قيمة المعاشات بالزيادات الجديدة، وذلك للتسهيل على كبار السن وحفاظاً على سلامة أرواحهم، ولقد تتمثل خطوات إجراء ذلك في النقاط التالية: