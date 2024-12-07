عاجل ورسميا.. موعد صرف معاشات يناير 2025 وفقا لقرارات التأمينات الجديدة شوف هتقبض كام

يرتقب أصحاب المعاشات موعد صرف معاشات يناير 2025 بفارغ الصبر، حيث قامت الحكومة المصرية بالإعلان عن اتخاذها بعض القرارات الجديدة بشأن معاشات المتقاعدين عن العمل، والتي من أبرزها زيادة الحد الأدنى للمعاشات ليصبح 1495 جنيه بعد الزيادة الجديدة، ويتم صرفها بداية من الشهر القادم.

موعد صرف معاشات يناير 2025

أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية موعد صرف معاشات يناير 2025 بعد العلاوة الجديدة، ومن المؤكد أن يتم صرف المعاشات في الموعد المحدد يوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2025، وتستمر مدة الصرف 5 أيام متتالية، ونبهت على ضرورة الالتزام بالمواعيد من أجل سلامة الأرواح ومنعاً للتكدس والازدحام أمام أماكن الصرف، وانطلاقاً من العام القادم سيتم تعديل الحدين الأقصى والأدنى للمعاشات، وطبقاً للقرارات الجديدة فإن الحد الأدنى للمعاشات سيبلغ 1495 جنيه، في حين بلوغ الحد الأقصى 11600 جنيه شهرياً، وذلك من أجل تحسين المستوى المعيشي لهم ولمساعدتهم في تحمل أزمة غلاء الأسعار.

طريقة الاستعلام عن معاش شهر يناير 2025

أتاحت الجهات المختصة إمكانية الاستعلام عن قيمة معاشات شهر يناير 2025 بعد الزيادة إلكترونياً، عبر الموقع الرسمي التابع لها، حيث تهتم الحكومة المصرية بتوفير متطلبات واحتياجات المواطنين، وبهدف التيسير على كبار السن تم توفير هذه الخدمة، وتتمثل خطوات إتمام ذلك في النقاط الآتية: