سلفة للموظفين والمتقاعدين 25000,000 دينار بالتقسيط 60 شهر عبر مصرف الرافدين

مصرف الرافدين يقدم للموظفين والمتقاعدين أفضل العروض التمويلية المتاحة لهم في تلك الفترة الزمنية ولكن هناك شروط مطلوبة للحصول على سلفة من مصرف الرافدين في أنحاء العراق لذلك سوف نشرح لكم اليوم جميع الضمانات والشروط اللازمة للحصول على السلفة التي تصل إلى 25 مليون دينار عراقي كحد أقصى كذلك اليوم سوف نوضح جميع التفاصيل المتاحة للحصول على سلفة مصرف الرافدين في العراق.

شروط الحصول على سلفة مصرف الرافدين

كما وفر مصرف الرافدين مجموعة من التمويلات الميسرة للموظفين والمتقاعدين ولكن يتطلب ذلك توفير كافة الضمانات والشروط اللازمة كما يلي:

يجب أن يكون المتقدم حامل للجنسية العراقية.

كما من المهم أن يشمل الدخل القسط مع الفائدة.

يجب أن يكون لدى المتقدم دخل شهري يتجاوز مبلغ السلفة للموافقة على طلب سلفة مصرف الرافدين.

كما يشترط ألا يتجاوز عمر المتقدمين لطلب السلفة عن 73 سنة.

يتطلب الأمر أيضاً تحويل الراتب للعميل للحصول على سلفة مصرف الرافدين.

توفير جميع الضمانات اللازمة للحصول على سلفة مصرف الرافدين للموظفين والمتقاعدين.

لا بد عند استكمال التقديم توفير جميع الأوراق والمستندات اللازمة للحصول على سلفة مصرف الرافدين في عموم العراق لجميع المحافظات.

مميزات سلفة مصرف الرافدين في العراق

كما هناك العديد من المواطنين العراقيين والمواطنات العراقيات الذين يرغبون الحصول على سلفة مصرف الرافدين للموظفين والمتقاعدين في الدولة لذلك سوف نوضح لكم اليوم جميع المميزات والخصائص التمويلية المتوفرة للأفراد عند طلب هذا البرنامج التمويلي كما يلي بكل التفاصيل المتاحة لدينا الآن في الفترة الحالية: