“أجمد شفرات جاتا القوية”.. تحديث جاتا سان اندرس GTA San Andreas أسلحة وذخيرة وحياة لا نهائية

تعتبر شفرات جاتا سان اندرس، من أكثر الأدوات التي تسهل على اللاعب في اجتياز العديد من المهام والمغامرات بشكل كبير، نظير أن مثل هذه الشفرت تمكنه من القضاء على الأعداء وتغيير في أزياءه بما يتلاءم مع كل مرحلة، بالإضافة إلى أن سهولة تغيير حالة الطقس وسرعة الهروب من الشرطة، وغيرها من المميزات الأخرى التي توفرها الشفرات، وعليه سنوضح لكم أقوى 7 شفرات في اللعبة يمكنك الحصول عليها.

ما هي شفرات جاتا سان اندرس؟

وعن الشفرات التي يمكنك التعرف عليها في لعبة جاتا سان اندرس، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-

الحصول على صحة كاملة عبر شفرة “NOONECANHURTME”.

كذلك وضع الإدرينالين “TAKEACHILLPILL”.

شفرة القفزة الخارقة “KANGAROO”.

شفرة الحصول على عضلات “BUFFMEUP”.

الحصول على شفرة القاذفات الصاروخية “ROCKETMAYHEM”.

شفرة الباراشوت “ROCKETMAN”.

الحصول على شفرة وضع الموت “GOODBYECRUELWORLD”.

تحديث لعبة جاتا سان اندرس

أما عن الخطوات الواجب اتباعها لكي يتم تحديث لعبة جاتا سان اندرس، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-

في البداية قم بالإنتقال إلى تطبيق جوجل بلاي.

مع إدخال اسم اللعبة “جاتا سان اندرس” في خانة البحث.

ليتم بعدها النقر على أيقونة “بحث”.

الإنتظار لبضع لحظات حتى يتم التحميل.

مع اختيار أخر تحديث للعبة جاتا سان اندرس.

وعندها ستتمكن من تسجيل الدخول أو إنشاء حساب عبر موقع العبة.

مزايا شفرات جاتا الجديد عند تحديثها على الأجهزة

وعن المميزات التي يمكنك التعرف عليها عند تحميل شفرات جاتا، وفقًا لما يلي:-