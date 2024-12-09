لينك مظلتي..أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة في العراق عند ظهورها لجميع المحافظات

وضحت وزارة العمل العراقية بأن أسماء الرعاية الاجتماعية لم تظهر بعد ولكن يمكننا الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالحصول على برنامج دعم الرعاية الاجتماعية للمواطنين العراقيين والمواطنات العراقيات 2024 عند ظهورها من خلال الوزارة، حيث أن البرنامج يهدف إلى حد كبير لمساعدة الدولة العراقية على تقديم الدعم للأسر، بالأخص منهم محدودي الدخل، الذين يحتاجون دائما لسد احتياجاتهم وبالتالي، سوف نتحدث عن تفاصيل الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية وأسماء المشمولين بها لكي يتم استخدامها عند الإعلان عنها.

رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

كما برنامج دعم الرعاية الاجتماعية الذي تقدمه الدولة لمعظم الأسر الأقل دخل يحتاج توفير بعض الشروط والأحكام الواجبة أيضا لذلك سوف نتعرف عليها، فبالتالي الاستعلام يكون وفقًا لما يلي:

يتم الدخول عبر منصة مظلتي

ثم نقوم بالضغط على اسم المستخدم.

يتم كتابه كلمة المرور في اماكنها الصحيحة.

نضغط الآن على أيقونة تسجيل الدخول.

ثم نقوم بالضغط على الخدمات الإلكترونية.

هنا يتم كتابة رقم الوجبه.

ثم نقوم بإستكمال جميع البيانات التي تظهر أمامنا.

سوف يظهر امامك الأن بعد قليل نتيجة الاستعلام.

إذا كنت من اسماء المشمولين أو المرفوضين للحصول على هذه المنحة.

يتم بعدها البحث عن الاسم المراد البحث عنه بالكامل للتعرف على النتيجة النهائية في تلك الفترة.

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية هي المسؤولة عن أسماء دعم الرعاية الاجتماعية في عموم العراق لجميع المحافظات.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية

هناك العديد من الضوابط المطلوبة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية وهناك العديد من المواطنين العراقيين والمواطنات العراقيات الذين يرغبون التعرف على جميع الضمانات اللازمة للحصول على برنامج دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة الدفعة القادمة لذلك إليكم جميع الضمانات اللازمة كالآتي بالتفصيل حالياً:

يشترط أن يكون عمر المتقدم من 18 عاما إلى 60 عام.

كذلك أن يكون متواجداً على أرض دولة العراق.

وأن تكون جنسيته عراقية.

ألا يمتلك نهائياً أي نوع من أنواع الأراضي الزراعية أو العقارات، وأن تكون لديه أوراق تثبت استحقاقه لهذا الدعم.

توفير جميع الشروط والأحكام الواجبة.

مستندات دعم الرعاية الاجتماعية