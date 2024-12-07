مفاجأة في سعر الدولار الان.. تحديث جديد

شهدت أسعار الدولار أمام الجنيه حالة من الارتفاع المفاجئ في الساعات الماضية بلغت قيمتها قرابة الـ 10 قروش في غضون ساعات قليلة، فيما عاد إلى الاستقرار مرة أخرى في صباح تعاملات اليوم السبت الموافق 7 من شهر ديسمبر، نظير أن سعر العملة الأجنبية في البنك الأهلي سجلت نحو 49.93 جنيه للشراء، والبيع 50.03 جنيه، وعليه سنتعرف معًا على أخر تحديث لأسعار العملات الأجنبية في السطور التالية.

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم

ومع التحديثات المستمرة على أسعار العملة الأجنبية مقابل الجنيه المصري، فإنها جاءت على النحو الأتي:-

وصل سعر الدولار داخل البنك المركزي اليوم السبت إلى 49.93 جنيه شراء، وبيع 50.06 جنيه.

فيما سجل سعر الدولار داخل البنك الأهلي المصري نحو 49.93 جنيه للشراء، وللبيع 50.03 جنيه.

أما عن تحديث سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر اليوم فسجل نحو 49.93 جنيه شراء، وللبيع 40.03 جنيه مع أخر تحديث.

تحديث سعر الدولار داخل البنوك

ومن المعتاد أن اليوم السبت تعد إجازة رسمية في جميع البنوك الحكومية والخاصة، ولذا فإن أسعار الصرف تبقى مستقرة إلى حد كبير، لكن غدًا ومع بدء التعاملات اليومية، تبدأ تتغير الأسعار، ولاستكمال باقي التحديثات، فإنها جاءت كما يأتي:-