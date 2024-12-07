سعر الذهب في محلات المجوهرات الان.. تحديث السبت

شهدت أسعار الذهب حالة من الاستقرار في بداية تعاملات اليوم السبت الموافق 7 من شهر ديسمبر في محلات الصاغة والأسواق المعنية بتداول بيع وشراء المشغولات الذهبية، نظير أن عيار 21 شهد في الساعات الماضية انخفاضًا جديدًا بقيمة 15 جنيهات، وعليه سنتعرف معًا على أخر تحديث لأسعار المعدن الأصفر في السطور التالية، لكي يتعرف عليها جميع المواطنين.

أسعار الذهب اليوم السبت

وفقًا للتحديثات التي تتم على أسعار المشغولات الذهبية داخل محلات الصاغة، فإنها جاءت على النحو الأتي:-

وصل سعر الذهب عيار 24 إلى 4217 جنيهًا للجرام الواحد.

فيما سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم نحو 3690 جنيهًا بدون المصنعية.

أما عن سعر الذهب عيار 18 فبلغ نحو 3162 جنيهًا للجرام الواحد.

حتى أن الجنيه الذهب سجل نحو 29 ألف و520 جنيهًا بدون إضافة المصنعية والضريبة.

سعر سبائك الذهب الان

أما عن التحديث الخاص بسعر سبائك الذهب اليوم السبت، فهي على النحو الأتي:-

بلغ سعر السبيكة ذات وزن “1” جرام نحو 4217 جنيه.

فيما أن السبيكة وزن “2.5” جرام سجلت نحو 10542 جنيهًا بدون المصنعية والضريبة.

ناهيك عن وصول سعر السبيكة وزن “10” جرامات لـ 42170 جنيهًا.

وبلغت سعر السبيكة وزن “50” جرامًا نحو 210850 جنيهًا بدون المصنعية.

فيما سجلت سعر السبيكة الذهب وزن 100 جرام: 421700 جنيه.

قيمة مصنعية الذهب

وتختلف قيمة مصنعية الذهب، من تاجر إلى أخر فيما تتراوح القيمة المستحقة من 60 لـ 200 جنيه للجرام الواحد، مع إختلاف القيمة وحجم الذهب التي يتم شراءه.