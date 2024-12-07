أخر تطورات سعر صرف الدينار العراقي اليوم أمام الدولار اليوم

شهدت الأسواق العراقية حركة طفيفة في أسعار صرف الدولار الأمريكي صباح اليوم، مع تسجيل تغيرات بسيطة مقارنة باليوم السابق. وتأتي هذه التقلبات في ظل استمرار التفاعل مع التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية. من المتوقع أن تؤثر هذه التغيرات على أسعار السلع والخدمات المرتبطة بسعر الصرف. وتبقى المراقبة اليومية للسوق ضرورة لتحديد الاتجاهات المستقبلية. يعكس هذا التغيير استمرار الطلب المستقر على العملة الأجنبية في الأسواق المحلية.

سعر صرف الدينار العراقي اليوم أمام الدولار

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي ارتفاعًا طفيفًا اليوم في أسواق بغداد وأربيل. في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد، سُجل سعر 100 دولار أمريكي عند 150,300 دينار عراقي، مقارنةً بـ150,200 دينار في اليوم السابق، وفي محال الصيرفة المحلية، بلغ سعر البيع 151,250 دينار، وسعر الشراء 149,250 دينار لكل 100 دولار.

أما في أربيل، فبلغ سعر البيع 150,150 دينار، وسعر الشراء 150,050 دينار لكل 100 دولار.

يُذكر أن هذه الأسعار تتغير باستمرار بناءً على العرض والطلب في الأسواق المحلية والعالمية.

توقعات سعر الدولار امام الدينار العراقي

يتوقع أن يستمر سعر الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي في التذبذب نتيجة لتأثير السياسات النقدية والإجراءات الحكومية، الأوضاع الإقليمية والنزاعات، إلى جانب العقوبات الأمريكية على بعض المصارف العراقية، تضيف مزيدًا من الضغط على الدينار، البنك المركزي العراقي يخطط لتغييرات في آليات التحويلات الإلكترونية التي قد تؤثر على السوق، من المحتمل أن يشهد الدينار ضعفًا إضافيًا في الفترة المقبلة مما يدفع الدولار للارتفاع، يُوصى بمتابعة التحديثات الرسمية لرصد التطورات.

يبقى مراقبة التطورات الاقتصادية والسياسية عن كثب ضرورة لفهم اتجاهات سعر الدولار مقابل الدينار العراقي في المستقبل.