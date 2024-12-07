الآن.. اسماء البطاقة الوقودية في العراق 2024 كوبونات البنزين الوجبة الجديدة 14 وتفاصيل أنواع البطاقات

أعلنت وزارة النفط العراقية يوم السبت الماضي عن تفاصيل البطاقة الوقودية في العراق الجديدة، حيث تم الكشف عن أسماء المستفيدين الذين قاموا بالتقدم للحصول على هذه البطاقة، كما تم إطلاق بطاقة وقودية إضافية تتيح الحصول على 50 لترا من النفط الأبيض في بغداد، بالإضافة إلى بعض المحافظات الأخرى، ومن خلال موقعنا، سنتعرف على جميع التفاصيل المتعلقة بأسماء البطاقات الوقودية في العراق.

البطاقة الوقودية في العراق

أعلنت وزارة النفط العراقية عن بدء توزيع عدة أنواع من بطاقات الوقود لتوزيع النفط الأبيض على المواطنين في جميع المحافظات، والتي تتضمن:

البطاقة الوقودية رقم 1: مخصصة لتزويد كل عائلة بـ 50 لترًا من النفط الأبيض.

البطاقة الوقودية رقم 3: تسمح بالحصول على 1000 لتر من النفط، وقد أصدرتها الشركة الخاصة بتوزيع المنتجات النفطية.

البطاقة الوقودية رقم 2: أُصدرت في محافظة بغداد وتوفر للمواطن 50 لترًا من النفط الأبيض.

البطاقة الوقودية رقم 6: مخصصة لمحافظة صلاح الدين وتوزع 50 لترًا من الكيروسين.

البطاقة الوقودية رقم 10: متوفرة في محافظة نينوى وتخصص ما يصل إلى 50 لترًا من النفط الأبيض.

سعر برميل النفط في العراق

سعر برميل النفط في العراق يتراوح بين 70 و75 دولار أمريكي، ويظل هذا السعر ثابت بالنسبة للنفط الخام العراقي، حيث يشهد استقرار في السوق العالمية رغم التغييرات في أسعار النفط الأخرى.

أسماء البطاقات الوقودية في العراق

تم الإعلان مؤخرا عن توفر قائمة جديدة بأسماء المستفيدين من البطاقات الوقودية الخاصة بكوبونات البنزين للمواطنين في محافظة نينوي، وسيتم عرض الأسماء المتبقية وتوزيع الحصص الخاصة بكوبونات البنزين والبطاقات الوقودية لبقية المحافظات العراقية خلال الفترة القادمة، يمكن للمواطنين الاطلاع على جميع التفاصيل المتعلقة بالأسماء المستحقة ومواعيد التوزيع عبر هذا الرابط الإلكتروني الذي أنشأته وزارة النفط.