بالخطوات.. التقديم علي منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 عبر موقع الوكالة الوطنية للتشغيل anem.dz

يبحث العديد عن الرابط الذي يتيح لهم التقديم على منحة المرأة الماكثة في البيت لعام 2024 في الجزائر، تعتبر هذه المنحة مبادرة حكومية تهدف إلى مساعدة النساء العاملات في المجال المنزلي أو اللاتي يقضوا وقتهن لرعاية أسرهن، من خلال تقديم دعم مالي يعزز من قدراتهن على تحسين أوضاعهن المادية والاجتماعية، تسعى هذه المنحة إلى تعزيز دور المرأة في المجتمع وتمكينها اقتصاديا دون الحاجة للخروج من المنزل.

منحة المرأة الماكثة في البيت

إليكم خطوات التقديم للحصول على منحة المرأة الماكثة في المنزل من خلال السطور التالية:

التوجه إلى موقع الوكالة الوطنية للتشغيل.

ثم الضغط على منحة المرأة الماكثة في المنزل.

بعد ذلك ستظهر صفحة البيانات.

ثم على المتقدمة ملء جميع المعلومات الموضحة أمامك بشكل صحيح ودقيق.

أخيرًا يجب القيام بالضغط علي أيقونة التسجيل.

شروط الحصول على منحة المرأة الماكثة في المنزل

يجب أن تكون المستفيدة امرأة جزائرية وتعيش في الجزائر بشكل دائم.

أن تكون ربة منزل، أي ألا تشتغل خارج البيت.

أن تنتمي إلى الأسر ذات الدخل القليل أو المنخفض.

ألا تحصل على أي منحة أخرى تقدمها الحكومة.

أهداف منحة المرأة الماكثة في البيت