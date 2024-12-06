مظلتي الإلكترونية العراقية|| أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 لعموم المحافظات

الكثير من المواطنين يبحثون عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024، حيث أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق عدم الإعلان الرسمي عنها حتى تلك اللحظة، حيث مازالت أعمال التدقيق والمراجعة قائمة من قبل الجهات المعنية لهذا الأمر، وتم توفير منصة مظلتي حتى يمكن للمواطنين الاستعلام عن أسماء المقبولين بعد ظهور النتائج النهائية، ويمكن الاستعلام عن الأسماء المقبولة في الرعاية الكترونيا بكل سهولة من خلال الخطوات التي نستعرضها عليكم.

أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

يمكن للجميع من المواطنين في العراق الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى الموقع الإلكترونية لمنصة مظلتي.

اختيار برنامج الرعاية الاجتماعية.

تحديد الوجبة التي ترغب في الاطلاع عليها.

الضغط على كلمة تحميل.

الانتظار ليتم تحميل الكشوفات وكتابة اسم المواطن للبحث عنه في الكشوفات.

بعد ظهور الاسم يتم تحميل باقي الكشوفات.

شروط التسجيل في الرعاية الاجتماعية العراقية

كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عن شروط التسجيل في الرعاية الاجتماعية وهي كالتالي:

يجب أن يكون المواطن المتقدم عراقي الجنسية.

يشترط أن تكون الإقامة دائمة في العراق.

يجب أن لا يكون هناك راتب شهري ثابت للمتقدم.

ينبغي أن لا يقل عمر المتقدم من الرجال عن 18 عام ولا يزيد 55 عام.

لا يقل عمر السيدات المتقدمات عن عمر 15 عام ولا يزيد عن 55 عام.

يجب أن لا يقل عدد أفراد الأسرة عن أربعة أفراد.

والجدير بالذكر أن برنامج الرعاية الاجتماعية من أكثر المبادرات التنموية التي وفرتها الحكومة العراقية للأسر الأولى بالرعاية، والتي تهدف لرفع المعاناة عن المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم في ظل الوضع الاقتصادي السيء.