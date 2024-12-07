يلا تنام تعرف على موسم جديد من الأغاني عند أستقبال تردد قناة وناسة الجديد 2025 على النايل سات وعرب سات

يبحث الكثيرون عن تردد قناة وناسة لولو الجديد 2024، حيث تعتبر قناة وناسة واحدة من القنوات التلفزيونية المخصصة للأطفال في العالم العربي، تهدف القناة إلى تقديم محتوى ترفيهي وتعليمي متميز يتناسب مع مختلف الفئات العمرية، مع التركيز على تعزيز القيم الإيجابية وتنمية المهارات الإبداعية لدى الأطفال.

تردد قناة وناسة لولو الجديد 2024

تعتبر قناة وناسة لولو الجديدة 2024 واحدة من القنوات التي يبحث عنها الكثير من الناس، حيث أنها تعتبر من القنوات الرائدة في مجال محتوى الأطفال في العالم العربي، بفضل تنوع برامجها وارتفاع جودتها، أصبحت الخيار المفضل للعديد من الأسر التي تبحث عن ترفيه آمن وتعليمي لأطفالها، إليكم تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات:

القمر الصناعي : نايل سات.

تردد قناة وناسة : 11470.

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب : عمودي

جودة القناة: HD

تردد قناة وناسة علي عرب سات

القمر الصناعي :عرب سات.

تردد قناة وناسة : 11270

معدل الترميز هو : 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

الاستقطاب الخاصة : أفقي

جودة القناة: HD

محتوى قناة وناسة