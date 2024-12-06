استفيد بـ 800 دينار.. كيفية التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت من خلال موقع الوكالة الوطنية للتشغيل الكترونيا

حرصت الحكومة الجزائرية على توفير الكثير من المنح التي تساعد بها فئات الشعب المختلفة، ومن بين تلك الفئات السيدات الماكثة في البيت لمساعدتها على المعيشة والتغلب على متطلبات الحياة الصعبة، حيث يمكن للسيدات الاستفادة من المنحة لإقامة المشاريع الصغيرة أو تنمية مشروع قائم وتطويره لزيادة إنتاجه، وتلك المنحة يمكن الحصول عليها من خلال التسجيل الكترونياً عبر موقع الوكالة الوطنية للتشغيل الجزائرية بعد استكمال الشروط المحددة للقبول في المنحة، وسوف نوافيكم خلال هذا التقرير عن كيفية التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت.

شروط التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت

جاءت المنحة لتكون من ضمن وسائل المساعدة للسيدات في الجزائر التي يحتاجون للدعم والمساعدة لتوفير حياة كريمة لهم، ومن أجل التسجيل في المنحة لابد من استكمال الشروط وهي كالتالي:

يجب أن تكون المتقدمة جزائرية الأصل.

عدم قبول المرأة التي تمتلك دخل شهري ثابت.

يشترط أن تكون المرأة المتقدمة مقيمة باستمرار في الجزائر.

كما ينبغي أن لا تمتلك المتقدمة وظيفة أو أي ممتلكات وعقارات باهظة الثمن.

يشترط أن يكون عمر المتقدمة أكثر من 18 عاماً.

التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت

عند التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت لابد من استكمال الشروط التي تم تحديدها والتي جاءت على النحو التالي: