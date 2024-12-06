ببطارية 5500 ميللي أمبير و1 تيرا.. شاومي تكشف الستار عن هاتف xiaomi redmi k70 ultra تحفة فنية

أطلقت شركة شاومي، هاتفها الجديد ذات المميزات والمواصفات الملائمة، وهو هاتف xiaomi redmi k70 ultra، نظير أن الهاتف به بطارية تصل إلى 5500 مللي أمبير ومساحة تخزين عالية تبلغ حتى 1 تيرا، وغيرها من المواصفات الأخرى التي تتمثل في الهاتف، وهو ما نوضحه لكم في السطور التالية.

ما هي مواصفات xiaomi redmi k70 ultra؟

هناك العديد من المواصفات المتمثلة في هاتف xiaomi redmi k70 ultra، وفقًا لما يلي:

وزن الهاتف يكون 198 جرام.

فيما أن أبعاد الهاتف تبلغ نحو 5×74.3×8.1 مم.

كذلك فإن خامات الهاتف بلاستيكية.

يعمل على دعم أجيال حتى الجيل الخامس.

لا يقوم الهاتف بدعم كارت الميموري.

شاشة الهاتف تأتي بقياس 6.67 بوصة.

مساحة الهاتف التخزينية تكون 256 جيجا بايت حتى 1 تيرا.

يعمل بمعالج ميدياتك ثماني النواة.

تردد الهاتف يكون 3.35 جيجا هيرتز.

كاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بيكسل.

كاميرا خلفية ثُلاثية، الرئيسية بدقة 64 ميجا بيكسل بها مثبت بصري، الثانية 8 ميجا بيكسل وهي Ultra Wide للتصوير بزاوية 120 درجة، الأخيرة 2 ميجا بيكسل.

يدعم سماعات Stereo خارجية وخاصية NFC ومستشعر IR Blaster .

سعة البطارية 5500 مللي أمبير.

قوة الشحن 90 واط.

سعر هاتف xiaomi redmi k70 ultra

أما عن أسعار هاتف xiaomi redmi k70 ultra، فجاءت كما يأتي:-