رابط الجامعة الالكترونية بالمملكة والتقديم على الوظائف الخالية

أعلنت الجامعة السعودية الإلكترونية عن وجود عدد من الفرص الوظيفية الأكاديمية بنظام التعاون للمواطنين في المملكة الحاصلين على درجات علمية عليا مثل الماجستير والدكتوراه، للتوظيف في تخصصات أكاديمية متنوعة. تأتي هذه المبادرة ضمن جهود الجامعة لتحسين جودة التعليم والمخرجات الأكاديمية وتطوير العملية التعليمية في المملكة، كما أفادت الجامعة بالشروط التي يجب أن يلتزم بها المتقدمون وأبرز التخصصات المطلوبة.

رابط التقديم على الوظائف في الجامعة الإلكترونية

يتعين على الراغبين في التقديم زيارة الموقع

الرسمي للجامعة واتباع الخطوات التالية:

الدخول على رابط موقع الجامعة السعودية الإلكترونية.

ملء استمارة التقديم بجميع المعلومات اللازمة.

رقع الأوراق والمستندات اللازمة.

انقر على الموافقة على الشروط والأحكام.

اضغط على زر إرسال الطلب.

تخصصات مطلوبة في الجامعة الإلكترونية

تنوعت التخصصات المطلوبة بشكل يتيح فرص كبيرة للمتقدمين ذوي الخبرة للتقديم والانضمام إلى إحدى الوظائف المتاحة في الجامعة الالكترونية بالمملكة ، ومن أبرز التخصصات المطلوبة ما يلي:

تخصص الفيزياء.

تخصص الرياضيات.

تخصص الاعلام الالكتروني.

تخصص إدارة الأعمال.

تخصص القانون.

تخصص المحاسبة.

تخصص تقنية المعلومات.

تخصص التجارة الالكترونية.

تخصص العلوم الإنسانية.

تخصص اللغة الإنجليزية والترجمة .

تخصصات المالية.

تخصص علوم الحاسب

شروط تقديم الطلبات للوظائف في الجامعة السعودية الإلكترونية لعام 2024

وفق ما أوضحته الجامعة السعودية الإلكترونية، فإن الشروط والمتطلبات التي يجب أن يستوفيها المتقدمون على وظائف الجامعة الالكترونية هي كالتالي: